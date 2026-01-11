日本和装ホールディングスは、女優・菅野美穂さんを起用した新テレビCMを、2026年1月9日(金)より全国でオンエアします。

受講料無料の「きもの着付け教室」を展開する同社が、きものを着て楽しむ日常の魅力を発信。

日本和装「新テレビCM」

放送開始日：2026年1月9日(金)

放送エリア：全国

出演：菅野美穂

タイトル：「友人がうなる篇」「友人がざわつく篇」（各15秒）、「想いをつなぐ篇」（ブランドCM）

今回のCMは、菅野さんと友人2人による掛け合いが印象的なストーリー。

カフェでのランチシーンを舞台に、久しぶりに会った友人のきもの姿に会話が弾む様子が描かれています。

「難しそう」「大変そう」と思われがちな着付けが、実は“簡単で、疲れにくい”ものであることを訴求。

大人の女性が無理なく、自分らしくきものを楽しめることが、菅野さんならではの自然体の表情で表現されています。

また、教室開講40周年を記念したブランドCM「想いをつなぐ篇」も同時に公開。

無料の着付け教室を通じて「着る人とつくる人をつなぐ」という企業メッセージが改めて発信されます。

菅野美穂さんが語る「きもの時間」

きものの魅力や、今後きもので出かけたい場所について、菅野さんは以下のように語ってくださいました。

身にまとうと自然と背筋が伸び、気持ちが整うところ。

“特別な日に、気持ちを込めて装う”という日本ならではの文化の楽しさを、たくさんの方に感じてほしいです。

きものは、心や季節を表現できるところが魅力だと思います。

娘が七五三できものを着たとき、脱ぐのをとても残念がっていて。

いつか親子できものを着て出かけられたらと思っています。

（着付けについて）難しそうと思われがちですが、実際に着てみると楽しさの方が勝ちます。

一度着られるようになると、季節の行事やお出かけが、ぐっと豊かになります。

都内のカフェで行われた撮影は、終始自然な笑顔と心地よい空気に包まれて進行。

教室のシーンには日本和装の講師や卒業生も出演しており、菅野さんから着付けについての質問が飛び出すなど、まるで本当の教室のような雰囲気でした。

開講40周年を迎える「きもの着付け教室」

日本和装の着付け教室は、2026年で開講40周年を迎えます。

これまでに22万5千人を超える卒業生を輩出。

受講料はずっと無料で、週1回2時間×6回のカリキュラムにより、初心者でも短期間で着られるようになるのが特長です。

袋帯の結び方など、本格的な技術を習得できます。

日本和装「新テレビCM」の紹介でした。

