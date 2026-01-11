『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、偏差値よりも大切な大学選びの基準について解説します。

日本の大学受験は独特

日本の受験に関する会話を聞いていると、いつも同じ話題に行き着きます。

「この大学は何点取れば受かるのか」

「この学部の二次試験はどんな問題が出るのか」

「この入試方式は有利か不利か」

大学にどうやって入るかについては、驚くほど詳しく議論されます。学校でも、塾でも、家庭でも、話題の中心はほとんどがそこです。

一方で、ほとんど語られないことがあります。それが、「大学に入ったあと、何を学ぶのか」という話です。たとえば、大学の入試問題については、新聞やネット、塾の解説動画で細かく分析されます。英語の記述がどう変わった、数学の難易度がどうだった、国語は抽象的だった、などなど。しかし、「その大学の学内のテストで、どんな問題が出ているのか」「1年生や2年生は、どんな課題に取り組んでいるのか」という話題は、ほとんど聞きません。

名門大学の合格者の特徴とは？

これは少し不思議な状況です。考えてみれば、大学生活は4年間あります。入試は、その入口に過ぎません。にもかかわらず、日本では入口の話ばかりが肥大化し、中に入ってからの話がほとんど共有されていないのです。

私はこれまで、推薦入試や総合型選抜で提出された志望理由書を数多く分析してきました。その中で、はっきりと分かることがあります。合格している志望理由書の多くは、「入試対策」の話ではなく、「大学に入ってからの学び」の話が非常に具体的です。

「この大学に入りたい理由は◯◯です」という抽象的な表現では終わっていません。

「1年生では、この分野の基礎を学びたい」

「2年生では、こういうテーマで研究を深めたい」

「3年生以降は、ゼミやプロジェクトでこんな課題に取り組みたい」

こうした“時間軸を持った学びの設計”が、はっきりと言語化されています。

逆に言えば、「偏差値が高いから」「有名だから」「就職に強そうだから」といった理由だけでは、志望理由書としてはかなり弱い。大学側が知りたいのは、「この学生が、4年間をどう使おうとしているのか」だからです。

一般入試でも必要とされる能力

これは推薦入試に限った話ではありません。一般入試で入った学生であっても、大学に入ってから求められる力は同じです。レポート、プレゼン、ディスカッション、プロジェクト、試験。学内のテストは、単なる暗記では太刀打ちできないものが多く、「どう考えたか」「なぜそう言えるのか」を問う形式が増えています。

にもかかわらず、日本の受験会話は、「入るまで」で止まってしまっている。その結果、大学に入ってから「思っていたのと違った」「何を学べばいいかわからない」という学生が量産されてしまうのです。

本来、進路選択で一番大事なのは、「どの大学に受かるか」ではありません。「その大学で、どんな4年間を過ごすのか」です。

どんな授業があり、どんな先生がいて、どんな課題に取り組み、どんな力が身につくのか。そこまで考えて初めて、大学選びは意味を持ちます。そして、それができている生徒ほど、結果的に入試でも評価されやすい。日本の受験は、そろそろ会話の軸を変える必要があります。「どうやって入るか」から、「入ってから何を学ぶか」へ。

大学の学内テストでどんな問いが出されているのか。どんな力が求められているのか。4年間で、どんな人間に育てようとしている大学なのか。

そこに目を向けたとき、進路選択は単なる受験戦略ではなく、人生設計の一部になります。そして、その視点を持てるかどうかが、これからの時代の「本当に賢い進路選択」を分けていくのだと思います。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）