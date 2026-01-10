1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ジェニーがデジタル音源部門本賞とグローバルインパクトアワード with PRIZMを受賞した。

【映像】美脚あらわなミニスカで登場！3度の受賞にびっくりするジェニー（4時間44分頃〜）

今回ジェニーは昨年リリースした「like JENNIE」でデジタル音源部門本賞を受賞。深い赤のミニドレスをまとい登場すると、会場からは大きな歓声が。ジェニーは「久しぶりにGOLDEN DISC AWARDSに来てすごく緊張していますが、こんな賞をいただいて、久しぶりにファンのみなさんにお会いできてすごく嬉しいです」「去年、アルバム『Ruby』がリリースされ、大きな支持をいただいたことを実感できる、意義深い時間だと思います。ファンのみなさんにも、もう一度感謝を伝えたいです」と笑顔でコメント。

続けて、BLACKPINK「JUMP」でもデジタル音源部門本賞を受賞。ジェニーは驚きのあまり口もとを抑えながら再度マイクの前に立つと、「BLACKPINKが賞をいただきました。メンバーのみんな、見ていますか？」が問いかけ、それだけで会場は大盛り上がり。「『JUMP』という曲で大きく支持されたことがとても幸せです。ジス、ロゼ、リサも喜んでいると思います」と楽曲が愛されたことへの喜びを語った。

さらに、国境と言語を越え、K-POPカルチャーをリードするアーティストに贈られるグローバルインパクトアワード with PRIZM賞もジェニーが受賞。BLACKPINKとしてはもちろん、昨年はソロでアルバムのリリースやライブの開催、コーチェラ・フェスティバルへの出演など、世界中を駆け巡りながら活躍したジェニー。3度の連続受賞に最後は驚きながらも、英語で改めてファンへの感謝を伝えた。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）