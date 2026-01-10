明日11日は強い冬型の気圧配置となり、今季最強クラスの寒気が流れ込む見込みです。北日本と東日本では、明日11日から12日(月・祝)にかけて、大雪や猛吹雪、吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。また、西日本も大雪となる所があり、普段、雪の少ない所で雪が積もるおそれがあります。お出かけの際は気象情報や道路情報をしっかり確認して、無理のない行動を心がけてください。

今日10日夜 北〜東日本は落雷、ひょう、突風に注意

今日10日夜から明日11日午前中にかけて、低気圧が発達しながら日本海を進み、低気圧からのびる前線が北日本や東日本を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かい空気と上空の寒気との間で気温差が大きくなり、北日本や東日本では大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。落雷・ひょう・竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また、初めは暖かい空気が流れ込むため雨が降る所でも、前線通過後は寒気が流れ込み、次第に雪に変わる所が多い見込みです。

明日11日〜12日 大雪・猛吹雪・高波に警戒

明日11日は冬型の気圧配置が強まり、今季最強クラスの寒気が流れ込む見込みです。北日本と東日本から西日本にかけての日本海側を中心に雪が降り、大雪となるでしょう。日本海に風の収束帯ができるため、東北の日本海側や北陸に向かって雪雲が連続して流れ込み、一気に積雪が増えるおそれがあります。また、日本海側沿岸部では、非常に強い風が吹き大荒れとなる所もある見込みです。明日11日から12日(月・祝)にかけては、積雪や猛吹雪、吹きだまりによって交通が大きく乱れる可能性があるため、気象情報や交通情報をよく確認し、無理のない行動を心がけてください。積雪の多い地域では、なだれや着雪による電線切断や倒木にも注意してください。なお、日本海沿岸では大しけとなる所があるため、高波に警戒が必要です。



【雪の予想】

(10日18時〜11日18時 多い所)

北海道・関東甲信 30センチ

東北 60センチ

北陸 50センチ

近畿・中国地方 40センチ

四国・九州北部地方 25センチ



(11日18時〜12日18時 多い所)

北海道・関東甲信・近畿 50センチ

東北 100センチ

北陸 70センチ

中国地方 20センチ

普段雪が少ない太平洋側や瀬戸内側でも積雪のおそれ

明日11日は上空の西風にのって強い寒気が流れ込む見込みです。そのため九州山地の太平洋側や中国地方の瀬戸内側、四国や紀伊半島など、普段、雪の少ない地域にも雪雲が流れ込み、積雪となるおそれがあります。今月2日(金)から3日(土)の寒波の際は、山陽自動車道で立ち往生が相次ぎ、約3000台が巻き込まれる大渋滞となりました。



明日11日の関東甲信は、晴れる所が多いですが、長野県と関東北部では、大雪となる所があるでしょう。



雪道を運転する際は、冬用タイヤなどの装備を万全にし、場合によってはスケジュールの変更も視野に柔軟な対応を心がけてください。

雪道で万が一、立ち往生になったとき役立つグッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。