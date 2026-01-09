2025年に引退した元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが亡くなったことがわかった。27歳だった。

【映像】藤乃さんのXを母親が更新（実際の投稿）

この日、藤乃さんのXを母親が更新し、「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天命を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」と報告している。

藤乃さんの訃報に「藤乃あおいさんのご冥福を心よりお祈りいたします」「あまりに早すぎる、若すぎる…」など、追悼のコメントが数多く寄せられている。

2020年7月にグラビアデビューした藤乃さん。しかし2022年の年末、頭部にガンが発見され抗がん剤治療を開始した。

2025年12月31日に更新したSNSで、「今の私の状態的には、嘘でも『大丈夫』や『元気』と言える状態では全くありません。7月に地元に帰ってからは、ほぼ体調のいい日はなく、ずっと体調が悪いまま、全てにおいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくない、ギリギリな身体との戦いを日々送っております」と、直筆の文章で芸能界からの引退と自身の体調を報告していた。（『ABEMA NEWS』より）