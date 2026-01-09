救急車や消防車のサイレンに反応して、遠吠えをする犬は少なくありません。サイレンの周波数が犬の遠吠えの声に近く、「仲間が助けを求めている」「遠くにいる仲間を呼んでいる」と、本能的に感じるためとも言われています。



【動画】思わず耳を澄ませたくなる、力強い“遠吠え”

いまXで注目を集めているのが、パパが寝ている枕元で遠吠えをする犬の動画です。映っているのは、ポメラニアンの「コロ太」くん（4歳・男の子）。動画の冒頭では、「ワウ〜」と低めの声で控えめに鳴いていたコロ太くんですが…



次の瞬間、一気にボルテージが上昇。「ワウ！ ワウ〜」と、節をつけながら高い声で鳴き始めます。



終盤には、「キャウ！ キャウ〜」と声量MAXに…！



小さな体からは想像できないほど力強い遠吠えが響き渡り、この動画は2.8万件超の“いいね”を集めました。この様子を見守っていたママは、「パパ起きて〜のうた」のようにも聞こえ、たまらなく愛おしく感じたといいます。今回の投稿について、コロ太くんのママ（@korokorota620）に話を聞きました。



コロ太くんとパパ、枕元で始まった“特別な時間”

ーー撮影時の状況について教えてください。



「休日は、夫が昼過ぎまで起きないことが少なくありません。コロ太は、そんなときによく枕元でこうしてじっと見つめています。この日は、ちょうど救急車のサイレンが聞こえてきて、コロ太が遠吠えを始めました。鳴き続けるコロ太と、すやすや眠るパパ。まるで『起きて』と歌っているように見えて、あまりのかわいらしさに思わず撮影しました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「夫は、いつも通り寝ぼけながらコロ太を撫でていましたが、起きることはなく、そのままゴロゴロしながら寝ていました。コロ太は、少し退屈そうにしていましたね」



ーーコロ太くんは、どのような性格ですか。



「とても甘えん坊です。私は在宅勤務で昼間も一緒に過ごしていますが、夫は出社しているので、帰ってくると大喜びして『うれション』することもあります。最近は、夫のほうによく懐いている気がしますね。よく膝に乗せられて、抱きしめられています」



動画を見た人たちからは、その声とシチュエーションに心をつかまれたコメントが相次ぎました。



「歌ってる！」

「かわいい（笑）」

「カワイイ声ですね」

「目覚ましの歌かわいい」

「これは起きざるをえない……」

「出だし始まったと思ったら急にサビ」

「お歌お上手ねー！ パパさんも幸せね〜」

「エンジン吹かしてるみたいでかわいい」

「世界一かわいくて幸せなアラームだからね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）