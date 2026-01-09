高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】「だらくそがー！」と絶叫する三之丞たち

1月9日第70回の最後に、第15週「マツノケ、ヤリカタ。」の予告が放送され、話題になっています。

ついに家族に認められ、結婚したトキとヘブンですが…

＊以下第70回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第70回あらすじ＞

トキの隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウさん）。

トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。

司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）、勘右衛門（小日向文世さん）の松野家と、タエ（北川景子さん）と三之丞（板垣李光人さん）の雨清水家。

錦織（吉沢亮さん）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。

そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。

トキは「お金のために一緒になったと思われたくなかった」と説明。

「ごめんね、おトキ…。私たちのせいで」と謝るフミ。タエも「ごめんなさい」と謝ると、トキは家族のほうを向き、「申し訳ございませんでした」と頭を下げ、すすり泣く。

それを見ていた三之丞は、「いいんだ、もう…」と話すと、タエの方を向き、「申し訳ございません。ずっと、うそをついてきました。私は…社長ではありません」とトキからお金をもらっていたことを打ち明ける。

「みんな家族」

フミは意を決したように、タエがトキのもう１人の母親であることをヘブンに告げる。「いつだったか、『生みの親とか育ての親とかそんなの全部忘れてみんな家族だ』っておトキが言っちょりました。私もそう思います」として「雨清水も、松野家も…みんな家族なのです」と伝える。

ヘブンがフミとタエを見て、「ママさん２人いてハッピー」と話すと、トキは「ダメ」と言い出し、「ずるい、ずるいです。私もずっと言いたかった」と泣き出してしまう。

子どものように感情を爆発させるトキを見たフミは、タエのことを「ママさん」と呼ぶことを提案。トキは泣きながら「ママ…ママさん」とタエに呼びかけると「はい」とタエは微笑んだ。

急に気が抜けてしまったという三之丞はその場に倒れてしまう。

司之介は「叫びますか？」と三之丞に言う。その場にいたみんなで「だらくそが〜！」と叫ぶことに。みんなの表情は晴れ晴れとして―――。

＜ドラマで流れた予告＞

広い屋敷に引っ越した様子のトキたち。フミ、司之介も一緒のようだ。

トキが「四人での暮らしが始まるわけですが、大丈夫、ですか」

場面が代わり、江藤知事がいる。

部屋のなかにいるのに下駄をはいたままのヘブン。

立ち上がるとバランスを崩して転んでしまう。

修羅場が展開？

蛇と蛙が会話をしている。

「新婚生活もいろいろあるの？」「もちろん」

司之介が「ほかのだれかと口づけしちょったりして」と言う。

パイナップルを両手で持ったトキ。パイナップルに顔を近づける

ヘブンが誰かに「キス」と言っている。

場面が代わり、舶来品などを扱う山橋薬舗の山橋才路が、逃げようとする女性を捕まえる。トキだろうか。

蛇と蛙が「修羅場よ、修羅場」「あああ〜」と興奮している。

トキがドアを開けると驚いたような表情を見せて――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。