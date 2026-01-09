女性市長が既婚男性の市職員と、ホテルで二人きりの“面会”を繰り返したことは是か非か──。こんな問題が争点となる首長選挙など日本政治史上、類を見ないだろう。前代未聞の選挙と呼ばれる所以だ。群馬県の前橋市長選挙は1月5日に告示され、“ホテル密会問題”で辞職した小川晶氏（43）も出直し市長選に立候補した。他に元市議や弁護士など4人が出馬しており、1月12日に投開票が行われる。（全2回の第1回）

＊＊＊

【写真をみる】「まるでアイドル」！ 弾けるような笑顔を見せる20代の頃の小川前市長のかわいすぎる姿

小川氏は4日、自身のXに《私の行動により、ご心配をおかけしてきたことを、あらためてお詫びいたします》と謝罪。さらに翌5日の第一声では「前橋のため自分自身の人生をかけて働いていくという覚悟も誰にも負けない」などと訴えた。

出直し選挙に挑む小川晶氏

出直し市長選に挑戦する小川氏の姿と、静岡県伊東市の前市長・田久保眞紀氏（55）の姿が重なって見える人も多いのではないだろうか。担当記者が言う。

「田久保氏は東洋大学を除籍されていたにもかかわらず、市の広報誌に法学部卒と記載しました。これを百条委員会が学歴詐称と認定したため、市議会は昨年9月に地方自治法違反容疑で刑事告発すると共に不信任案を可決。田久保氏は市政の舵取りを後進に譲るかと思いきや市議会を解散し、さらに出直し市長選を選択したのです。選挙には田久保氏を含む9人が立候補し、12月に投開票が行われると田久保氏は3位で落選しました」

小川氏や田久保氏の政治姿勢が今でも国民的な議論を巻き起こしているのは、彼女たちが市長の地位にしがみついたかのような印象を与えたからだろう。

少なくとも昭和までなら、日本社会には「リーダーの出処進退は潔くあるべき」という不文律が存在した。

そもそも中国の伝説的な「三皇五帝」は有徳の人物に帝位を譲ったとされ、これは「禅譲」と呼ばれてリーダー交替の理想型とされた。その精神は「立つ鳥跡を濁さず」という諺にも受け継がれている。

切腹とリーダーシップ

ところが最近のリーダーはスキャンダルが浮上すると、自らの非を認めて辞任するどころか、むしろ権力の座に執着するようになっている──こう指摘し、“辞めないリーダー”を批判する意見はSNSでも非常に多い。

デイリー新潮も2025年9月に「田久保市長、斎藤知事、石破首相…『潔く辞めないトップ』が増えているのはナゼか 変化する日本人の『引き際の美学』に迫る」との記事を配信した。

社会心理学者の碓井真史・新潟青陵大学大学院教授に“日本型リーダーシップの変質”について取材を依頼すると、「日本人の出処進退に関する“美学”を考える際、武士の切腹が私たちに与えた影響は極めて大きいのではないでしょうか」との答えが返ってきた。

「切腹とは伝統的な作法に従い、自ら命を絶つことで責任を取るというものです。ここで注目すべきなのは切腹が刑罰ではなく、むしろ名誉だと考えられてきたことです。切腹を申しつけられ、それを粛々と受け入れる武士の姿を、日本人は『非常に潔くて素晴らしい』、『まるで桜の花のように散り際が美しい』と積極的に評価してきました」

切腹を賞賛する文化は武士階級だけに留まらなかった。例えば赤穂事件を描いた「仮名手本忠臣蔵」が人形浄瑠璃で初演されたのは江戸時代の1748年であり、庶民はこれを熱狂的に支持した。

“旧常識”と“新常識”の違い

以来、忠臣蔵は舞台、映画、テレビドラマと何度も取り上げられ、浅野内匠頭や四十七士が切腹する場面は常に観客の涙を誘った。「花は桜木、人は武士」という有名なことわざも、室町時代の名僧として知られる一休宗純の言葉だと言われている。

「潔く辞めることが求められたのはトップだけではありません。大企業の部長や課長、政治家の秘書が組織を守るために自ら辞職すると、少なくとも昭和の頃までは評価する声が多かったものです。ただし以前に比べて、こうした“常識”が崩れてきているのも事実でしょう。例えば私の父は昭和一桁世代で、汚職事件などのニュースで関係者の自死が報じられると『気持ちは分かる』と同情的でした。しかし昭和34（1959）年生まれの私は『組織のために死ぬ必要はないのでは？』と疑問を抱いたものです。当時から“ジェネレーション・ギャップ”が存在したわけで、まして現在の若者は組織を守るために自死を選ぶことなど信じられないでしょう」（同・碓井教授）

たとえ昭和であっても、組織のために命を投げ出す必要などないはずだ。

とはいえ、一切弁解せず、反論せず、黙って辞任するトップの姿は美しい──そう受け止めること自体は、そこまで偏った感覚ではないように思われる。

“石破おろし”にも垣間見えた「常識」

2024年10月の衆院選、25年6月の都議選と7月の参院選で自民党は敗北。その結果、当時の党総裁だった石破茂首相に辞任を求める“石破おろし”が吹き荒れた。

「潔くない」、「トップの座にしがみついている」との批判が渦巻く中、石破氏は9月2日の自民党両院議員総会で「地位に恋々とするものでは全くございません。しがみつくつもりも全くございません」と反論した。

興味深いことに「首相を辞めない」と批判された石破氏も「出処進退は潔くあるべき」という“常識”を共有していることが分かる。

だが田久保氏も小川氏も「市長を辞め、とりあえずは一市民に戻る」という道を選ばなかった。「出処進退を巡って『潔さ』を重視する私たちの“常識”が、どんどん変化しているのも事実だと思います」と碓井教授は指摘する。

「社員が不祥事を起こしたことで、社長が記者会見で頭を下げ、辞任を発表するのを見ると、私たちは従来の“常識”に照らし合わせて一度は納得します。しかし、心のどこかで『社長本人が何かしたわけじゃないんだよな』と“常識”に異議を唱えたくもなります。欧米では日本型の引責辞任は理解されないという指摘もあります。また以前は原節子さんや山口百恵さんのように潔くすっぱりと芸能界を引退するスターが賞賛されていましたが、今は吉永小百合さんのような“永遠の現役”に憧れの視線が注がれる時代になりました」

「女性のリーダーシップ」とは？

碓井教授は「人間の常識や価値観の変化は常に揺り戻しが起きますから、将来を予測するのは難しいです」としながらも、「問題を指摘されても堂々と反論し、絶対に辞めないというトップに日本人が違和感を覚えない時代が来るかもしれません」と言う。

絶対に辞めないトップは是か非か──伊東市長選や前橋市長選では重要な論点となったが、ここで注目すべきは田久保氏と小川氏が共に女性であることだ。

あまりにも男性中心主義だった旧来型のリーダーシップには欠陥が多数あると指摘されている。ところが女性がリーダーになっても、“男性型リーダーシップ”の欠点は改まらないのではないか──という指摘が増えているのだ。

第2回【批判の集中砲火を浴びても“彼女たち”が市長の座にこだわる理由とは…「田久保眞紀氏」「小川晶氏」と高市首相との“決定的な違い”】では、“武士の妻”という女性から浮かび上がる“理想のリーダーシップ”について詳しくお伝えする。

デイリー新潮編集部