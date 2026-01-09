【A4studio】中国で成功「スシロー」と撤退「くら寿司」…人気に明暗が分かれた「決定的な理由」

先月（2025年12月）6日、中国・上海市に日本の回転寿司チェーン「スシロー」が2店舗同時にオープン。なんと開店時から約700組、約14時間待ちとなる大盛況ぶりを見せ、話題となった。フード＆ライフカンパニーズ（F&LC）が展開するスシローは、2021年に広東省広州市に中国初進出を果たしてから、徐々に店舗数を伸ばしていき、今回の上海出店で中国本土においては71店舗目となる。

高市答弁により日中関係が悪化しつつあるなか、寿司チェーンのスシローは、なぜ現地でここまで人気となっているのか。今回は中国事情に詳しいITジャーナリストの牧野武文氏に、スシローが成功しつつある理由について解説してもらった。（以下「」内は牧野氏の発言）

記事前編は【上海に進出「スシロー」14時間待ちの大盛況…日中関係の悪化も「ノーダメージ」のワケ】から。

生食文化のない中国で成功したワケ

スシローのライバルの大手回転寿司チェーンとしては、ゼンショーホールディングスが展開する「はま寿司」、そしてくら寿司株式会社が展開する「くら寿司」が挙げられるだろう。

この3社のなかで最も早い中国進出を果たしたのがはま寿司で、2014年に本土に初出店を果たした。続いて2021年にスシロー、2023年にくら寿司が中国本土に進出。

中国進出が出遅れたくら寿司は、経営が思うように振るわず、中国本土に展開していた全3店舗を2025年中に閉店した。ほか2ブランドの店舗数については、はま寿司が96店舗（2025年3月末時点）、スシローが香港を含めて91店舗（2025年5月末時点）と、同程度となっている状況だ。

特にスシローは、ロックダウンなどで外出自粛の流れが強まったコロナ禍の最中に進出したわけだが、なぜここまで順調に店舗数を増やせたのだろうか。

「スシローはライバルチェーンに比べて“メニューの現地化”が上手（うわて）な印象があります。中国では生ものを食べる習慣があまりなく、寿司は本来なら中国では受け入れられづらい食べ物です。とにかく火を通さなければ料理として受け入れられない、そんな中国の食文化に合わせて、中国のスシローでは、日本で展開するメニューよりも大幅に生魚を使ったメニューを減らして、加熱した料理の割合を増やしているんです」

牧野氏によれば、日本のスシローでは生魚のメニューの割合が全体の約40％であるのに対し、中国では生魚を使ったメニューはわずか20％程度の割合だという。

くら寿司はなぜ失敗したのか

ちなみに中国から撤退したくら寿司については「中国本土の食文化への理解が不十分だったのでは」と牧野氏は指摘する。

「くら寿司は生魚を使ったメニューの割合が25％以上あり、日本で展開するメニューとほぼ変わりがありませんでした。また『大衆点評』という中国のグルメサイトで、くら寿司の口コミを見てみると、『お腹が痛くなった』など、低評価の口コミが目立ってしまっていたんです。現地の人が慣れていない生魚を多く提供してしまったことが、くら寿司が早くに撤退を余儀なくされた要因かもしれません」

さらに、スシローが中国で人気を博しているのにはこんな理由もあるという。

「ライバルのはま寿司と比べると、スシローの客単価は高めになっていて、より品質にこだわっていると考えられます。ただ、客単価は高いものの、スシローは一皿5元（約110円）ほどの大幅値下げした“サービスメニュー”を日替わりで展開しているんです。

食事においてとにかく満腹感を大事にする中国国民は、お得なサービスメニューを多く注文して、追加で高めのメニューをいくつか注文するという食べ方を好む傾向にあります。商品のみならずバリエーション豊かな価格帯も中国人にとっては魅力となっており、こうした中国向けの施策が功を奏しているのでしょう」

「1年以内に200店舗以上に拡大」目標

スシローは1年以内に中華圏での店舗数を200店舗以上に拡大することを目標にしているが、牧野氏は今後について次のように分析する。

「中国の都市部には、これまで客単価が200元（約4500円）〜400元（約9000円）といった高級寿司店が多く、都市部において寿司は高級品という認識なんです。そんななか今回スシローが上海に進出し、本格的な寿司を安く食べられるということが話題になって、14時間待ちの大盛況となったわけです。今後は、待ち時間が客の不満につながり、機会損失とならないよう、都市部の需要に合わせて速やかに店舗数を増やす必要があるでしょう。

一方で地方の店舗では、満席近くまで席が埋まることはあっても、都市部のように長時間並ばないと食べられないといったほどの異常な人気とまではなっていないのが現状です。都市部の店舗拡大に加えて、今後は地方店舗でいかに人気を伸ばしていくかもポイントになってくるのではないでしょうか」

――牧野氏によれば、スシローが中国進出する前からすでに現地ブランドのデリバリー寿司や回転寿司チェーンがひしめいている状況だったという。今後は、そういった数多くのライバルチェーンにはない、スシローならではの中国戦略をさらに練り出していくことができるかどうかがカギとなってきそうだ。

（取材・文＝瑠璃光丸凪）

【もっと読む】中国で大ブーム「サイゼリヤ」は「ロイヤルホスト」的存在だった…中国人にとって「安くはない」意外な実情

