キンプリ永瀬廉、“ラジオの先輩”福山雅治からのアドバイスに「ここ最近で1番色々刺さった」

1月7日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』（通称：庭ラジ）にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、この日ゲスト出演した福山雅治からのアドバイスに感謝を述べた。

この日の放送内では、長年ラジオの仕事を行っている福山が、ラジオ番組を続ける上でのアドバイスなどを永瀬に送るシーンがあった。

また、番組のエンディングで、福山は、「何より庭ラジがですね、続いていくこと」「毎週廉くんが“メールを読むのが楽しみだな”って思えるように庭ラジリスナーのみんなもいい感じで廉くんを褒めて甘やかして時々いじって、時々辛辣なこともズバッと言うとか、そういう関係で、よりお互いの愛を深めていただければと願っております」とコメント。

福山の発言を受けて、永瀬は、「なんかもうめっちゃいい回だな、今日」「ここ最近で1番色々刺さったというか、気づきが多かった」「ありがとうございます、本当に」と感謝を述べた。

さらに、「いやもう勉強にしかならなかったっす。楽しくて面白くて勉強になった最高の回でした」としみじみ語っていた。