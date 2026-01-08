ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶¤Ç7²¯±ß? °ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï¤â¤Ï¤äµÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¨¡¨¡23¶èÊ¿¶Ñ1.3²¯±ß»þÂå¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«
¡Ö23¶èÊ¿¶Ñ¤Ï1²¯3000Ëü±ßÄ¶¡×¨¡¨¡¡£ 2025Ç¯¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï²æ¡¹¤Î¾ï¼±¤ò´°Á´¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÏµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¾å¾º¤Ï2026Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¡Öº£¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÇã¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤À¡× ¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Áí»ñ»º30²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦¾®¸¶ÀµÆÁ»á¤À¡£
¿ô»ú¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÄ´À°¤ÎÀµÂÎ¡£¾®¸¶»á¤¬Í½Â¬¤¹¤ë2026Ç¯¤Î»Ä¹ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï...¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤¬É¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ï¡Ö¹âÆ¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤¬°ìÍÍ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤ò¾ÜºÙ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅÔ¿´Éô¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ23¶è¤Ø¤Î¶ËÃ¼¤Ê°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü(4·î¡Á9·î)¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï9489Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´üÈæ+ 19.3%)¡£¤µ¤é¤Ë23¶è¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3309Ëü±ß(Æ±+ 20.4%)¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÂÎÁ¤Þ¤Ç¤â¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¾å¾º¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎÍ½Â¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ø23¶è¤ÎÆÈ¤ê¾¡¤Á¡Ù¤Ç¤¹¡£ ¤«¤Ä¤Æ¡Ø²¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤¤¤¨¤ÐÆÃÊÌ¤Ê¶Á¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1²¯3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(¾®¸¶»á)
°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤¬¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¡¢´°Á´¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÌó2³ä¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï°Û¾ï»öÂÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾®¸¶»á¡£
¿ôÉ´¿Í¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ç²ó¤ë¡¢»Ô¾ì¤Î¿·¥ë¡¼¥ë
¤ï¤º¤«°ìÇ¯¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤¬2³äÁý¤¹¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÊÝÍ¼Ô¤Ë¤Ï²¸·Ã¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÁØ¤Ë¤ÏÀäË¾Åª¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ë¡£ ¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É²Á³Ê¤¬Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¤À¡£ÅÚÃÏÂå¤ä·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÏºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÁØ¡×¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤Ø¤È¹Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë51³¬·ú¤Æ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£ºÇ¾å³¬(134Ê¿ÊÆ)¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö7²¯±ß¡×µ¬ÌÏ¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÅÔ¿´¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹Ù³°¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿²Á³ÊÀßÄê¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤ËÁê¾ìÁ´ÂÎ¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÊª·ï¤·¤«»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Àµ³Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á¥¶¶¤Ç7²¯±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏÀÍý¤ÏÌÀ²÷¤Ç¤¹¡£1000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤¬¤¤¤ëÅìµþ·÷¤Ç¡¢Ëè·î300¿Í¤«¤é500¿Í¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤µ¤¨Êá¤Þ¤¨¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(¾®¸¶»á)
½»Âð¤¬¡Ö½»¤Þ¤¦¤¿¤á¤ÎÈ¢¡×¤«¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¡Ö¶âÍ»¾¦ÉÊ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½Âå¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½»µï¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÏÀÍý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼Ú¤ê¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿ÄÂÎÁ¤Î¾å¾º
¼Â¼ûÁØ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿²Á³ÊÂÓ¤Ç¤âÇäÇã¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÅêµ¡Åª¤Ê¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£½×¹©Á°¤Ë¹ØÆþ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢°ú¤ÅÏ¤·Ä¾¸å¤ËÅ¾Çä¤·¤Æ¿ôÀéËü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ó¥ë¥ÉÅê»ñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤â¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Ï»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¡Ö¼õ¤±»®¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¤³°»ñ¶â¤À¡£¹Á¶è¤Î¡Ö»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÁêÅö¿ô¤ò³¤³°Àª¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤ë¡£
Èà¤é¤Î½áÂô¤Ê»ñ¶â¤¬¡¢23¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ò1²¯±ß¤ÎÂçÂæ(2025Ç¯10·î»þÅÀ)¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ü25.7%¤È¤¤¤¦¿·ÃÛ°Ê¾å¤Î¹âÆ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¼û¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÄÂÂß»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÄ¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡Ö³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÆüËÜ¤Î¿·ÃÛÃêÁª¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢³ä¹â¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤äÅ¾ÇäÊª·ï¤ÎÍÎÏ¤Ê¹ØÇãÁØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£Èà¤é³¤³°Åê»ñ²È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼Â¼û¡Ê¼«¤é½»¤àÌÜÅª¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åê»ñÌÜÅª¤ÇÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÁØ¤Ï¡¢¹âÃÍ¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¬¡¢Íø²ó¤ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¶¯µ¤¤Î²ÈÄÂÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ú¤ê¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¾õ¶·¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ²ÈÄÂ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤ë¡Ø¼Ú¤ê¼ê¤¬Ê§¤¨¤ë²ÈÄÂ¡Ù¤È¤Îº¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Âß¤·¼ê¤Ï¹â¤¯Âß¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¼Ú¤ê¼ê¤Ë¤ÏÊ§¤¨¤ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë...¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬ÊÑÄ´¤·»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×(¾®¸¶»á)
ÁêÂ³¤ÇÍ¾¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÄÅÔ¿´¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎÏ
¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Àè¹Ô¤¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂçÁêÂ³»þÂå¡×¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹Ù³°¤òÃæ¿´¤ËÊª·ïÊü½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÄ´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤¬¡¢¾®¸¶»á¤Ï¡ÖË½Íî¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÄ¹´üÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼ûµë¤¬´Ë¤ß²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ëÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ù³°¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÆóÂ«»°Ê¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢2026Ç¯¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞË½Íî¤¬µ¯¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹½Â¤Åª¤Ê²¼Íî°µÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤ÏÅÔ¿´Éô¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¤ÎÀª¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×(¾®¸¶»á)
Ë½Íî¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇ¯2³ä¾å¾º¡×¤È¤¤¤¦¹âÆ¤â¤Þ¤¿¡¢½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´À°¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¸½¾ì¤ÎÈ©´¶³Ð¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø»×¤Ã¤¿¤è¤êÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¾¯¤·²¼¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ø¾å¾º´ðÄ´¤ÏÂ³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÉý¤Ï½Ì¾®¤·¡¢Ä´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¡¢2026Ç¯¤â2³ä¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¤¹¡£¹âÃÍ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤ì¤º¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¥×¥í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×(¾®¸¶»á)
¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¿ô»ú¤ÎËâË¡¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¹âÆ¤«¤é³Ð¤á¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÎäÀÅ¤ÊÁªµå´ã¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
À¾ÏÆ¾ÏÂÀ ¤Ë¤·¤ï¤¤·¤ç¤¦¤¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¸©Æâ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¦FP¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËµ¤é¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥²¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡£¸ø¼°note¤Ï¤³¤Á¤é ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
