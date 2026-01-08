「クリスマスにシュトーレン、食べた？」＜回答数19,934票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第403回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
■今回の結果は？
今日の質問は「クリスマスのシュトーレン、食べた？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「クリスマスのシュトーレン、食べた？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
本格シュトーレン クリスマスの定番 by西田 直子さん
【材料】（2個分）
強力粉 120g
薄力粉 80g
インスタントドライイースト 小さじ 1
砂糖 大さじ 2
ココアパウダー 大さじ 1
塩 小さじ 1/2
無塩バター 40g
水 50ml
溶き卵 1個分
<混ぜ込み具材>
レーズン 90g
ラム酒 50~60ml
チョコチップ 45g
スライスアーモンド 25g
無塩バター(ぬる用) 20g
グラニュー糖 大さじ 1
粉糖 大さじ 1~2
【下準備】
1、レーズンは湯通しをする。ラム酒を加え、密着ラップをし、一晩置く。
レーズンを漬ける時間は調理時間に含まれません。時間があれば数日漬けるとさらに風味が移りますよ。
2、スライスアーモンドは170℃で7分ローストする。レーズンの余分なラム酒はキッチンペーパーで押さえる。
3、人肌程度に温めた水にインスタントドライイーストを混ぜ溶かす。
無塩バターは小さく切り、室温に戻しておく。
【作り方】
1、ボウルに強力粉、薄力粉、ココアパウダー、塩を入れてしっかり混ぜ、上に砂糖を入れる。イーストを溶かした水、溶き卵を砂糖めがけて注ぎ入れ、ゴムベラで混ぜる。
2、粉っぽさがなくなってきたら無塩バターを入れ、ひとかたまりになったら台に出し、生地がなめらかになるまでこねる。
3、伸びがよくなり、生地にハリが出たら、手で四角く押し広げる。
4、レーズン、チョコチップ、スライスアーモンドを全体にのせ、手前から巻き込む。上から軽く押し二つ折りにする。数回繰り返し、具材を混ぜ込む。
5、表面のきれいな生地を上にしてボウルに入れ、ラップをして温かい所で40〜50分、一次発酵する。
30〜35℃くらいの温度でゆっくり発酵させます。
6、【一次発酵後】生地が1.5〜2倍の大きさになったら、分量外の強力粉を指につけてフィンガーテストし、軽くガスを抜く。2等分にして丸め、ベンチタイムを10分とる。
7、【成形】閉じ目側を上にし、めん棒で縦20cm横15cmのだ円か長方形にする。右側の生地を持ち上げ、二つ折りにする。上の生地は下の生地より1cm短くなるようにかぶせる。
8、オーブンシートを敷いた天板にのせ、ラップ、固く絞った塗れ布巾をかけ、温かい所で25〜30分二次発酵する。オーブンを190℃に予熱しておく。
9、【二次発酵後】生地がしっかり緩んでいればOK。190℃に予熱をしておいたオーブンで25分焼く。
生地の端をさわってみて、生地がフワフワに柔らかくなっているのが目安です。
10、【焼成後】生地が熱いうちに無塩バターを全体にぬり浸透させ、さらに上からグラニュー糖をかける。粗熱が取れたら、茶こしで粉糖を表面がまっ白になるまでかける。
生地にバターをぬることで保湿し、さらに上からグラニュー糖、粉糖で乾燥しないようにコーティングします。薄くスライスして少しずつどうぞ！
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
・「クリスマスのシュトーレン、食べた？」の結果は…
・1位 … 食べない 60%
・2位 まだ食べてない 23%
・3位 食べた 10%
・4位 シュトーレン苦手 5%
※小数点以下四捨五入
19,934票
