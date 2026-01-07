¤Í¤°¤»¡£¡¢¡È¤Þ¤À¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Ø¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢3·î¤è¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ 2026 ÀÄ¤¤½ÕÊÔ¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3·î5Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢Ä¹Ìî¡¢»³Íü¡¢·²ÇÏ¡¢°¦ÃÎ¡¢ÀÅ²¬¡¢Ê¡Åç¡¢´ä¼ê¡¢Ê¼¸Ë¡¢µþÅÔ¤Î11¤«½ê¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Þ¤À¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³¹¤Ø¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç·¯¤Î²È¤Þ¤Ç¡Ù¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡ã¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ ¶å½£ÊÔ¡ä¤â³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤Èµ¬ÌÏ´¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¤·Ââ¡ª¡ÉÀè¹Ô¤â¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÎLIVE Blu-ray / DVD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤ß¼õÉÕ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Ï1·î11Æü(Æü)Àµ¸á¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¡£
ºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¼ºÎø¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¸½ºß¤âÁ´¹ñÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÈà¤é¡£6·î28Æü(Æü)¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°¦Ìä°¦Åú¡ä¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥â¥ó¥¢¥¤¥È¥¦¡Ë¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡ã¤Í¤°¤»¡£¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ 2026 ÀÄ¤¤½ÕÊÔ¡×¡ä
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¡¡°ñ¾ë mito LIGHT HOUSE
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¡¡ÆÊÌÚ HEAVEN¡ÇS ROCK Utsunomiya VJ-2
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¡Ä¹Ìî NAGANO CLUB JUNK BOX
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³Íü ¹ÃÉÜCONVICTION
2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)¡¡·²ÇÏ Á°¶¶DYVER
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ Ë¶¶ club KNOT
2026Ç¯4·î9Æü(ÌÚ)¡¡ÀÅ²¬ ÀÅ²¬UMBER
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç ·´»³Hip Shot Japan
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡´ä¼ê À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¡¡Ê¼¸Ë ÂÀÍÛ¤È¸×
2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ KYOTO MUSE
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´¼«Í³¡Ê1drinkÊÌ¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¤·Ââ¡ªÀè¹Ô¡§1/7(¿å) 20:00¡Á1/10(ÅÚ) 23:59
https://special.neguse.jp/news/detail/40
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô ¡§1/11(Æü) 12:00¡Á1/20(²Ð) 23:59
https://l-tike.com/neguse/
¡ã¤Í¤°¤»¡£ONEMAN LIVE ¡Ö°¦Ìä°¦Åú¡×¡ä
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 17:00/ START 18:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://neguse.jp/aimonaitou/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,888±ß(ÀÇ¹þ)¡¡Á´ÀÊ»ØÄê
¥í¡¼¥Á¥±ÀèÃåÀè¹Ô ¼õÉÕÃæ
https://l-tike.com/neguse/
¢¨1/10(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¡ã¤Í¤°¤»¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖBAND TO THE FUTURE ¶¡×¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka¡¡w/¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¹Åç BLUE LIVE¡¡w/¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã LOTS¡¡w/¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¡¡¡¢¨±ä´ü
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside¡¡w/KANA-BOON
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya¡¡w/NEE
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî ¹â¾¾festhalle¡¡w/SIX LOUNGE
2026Ç¯01·î11Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë GIGS¡¡w/¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
2026Ç¯01·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡w/BLUE ENCOUNT
2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/ASIAN KUNG-FU GENERATION
2026Ç¯01·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/moon drop
2026Ç¯02·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿·³ã LOTS¡¡w/¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¡¢¨¿¶ÂØ¸ø±é
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2FºÂÀÊ, 2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/neguse/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/neguse/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
¡ã¤Í¤°¤»¡£presents¡ÖHOT de GOOD fest. 2026¡×¡ä
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²° COMTEC PORTBASE
open12:00/start13:00
½Ð±é¡§¤Í¤°¤»¡£ / ¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯ / KALMA / Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° / bokula. / Blue Mash / Maki / moon drop / and more¡Ä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡§6,666±ß¡Ê1drinkÊÌ¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2F»ØÄêÀÊ
https://l-tike.com/neguse/
