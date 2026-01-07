GRAPHT、「サルゲッチュ」「どこでもいっしょ」「ASTRO BOT」のマウスパッドを1月13日発売「Demon’s Souls」「Bloodborne」「アークザラッドII」の新作アイテムもラインナップ
MSYは、「ASOBI GRAPHT」より、プレイステーションを彩ってきたゲームタイトル「サルゲッチュ」、「どこでもいっしょ」、「ASTRO BOT」の世界観を全面プリントで表現したマウスパッドを1月13日に発売する。価格は各1,980円。
本製品は、同日からJR新宿駅およびJR京都駅で開催されるポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」（以下 POP UP STORE in JR 新宿駅＆JR 京都駅）にあわせて登場するアイテム。GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）では1月7日より予約販売がスタートする。
また、「POP UP STORE in JR 新宿駅＆JR 京都駅」の開催にあわせて、「Demon’s Souls」と「Bloodborne」からもマウスパッドとマグネットが登場。「アークザラッドII」より新キャラクター6種の刺繍ステッカーも販売される。
さらに、思わず集めたくなるようなアイテムが購入特典として用意されるという。最新情報はイベント情報ページおよび GRAPHT OFFICIAL STORE 公式Xにて順次公開される。
新作アイテムラインナップ
「どこでもいっしょ」「サルゲッチュ」「ASTRO BOT」
マウスパッド
価格：各1,980円
サイズ：各250×250×3mm（横×縦×厚み）
マウスパッドは、縁かがり仕様によって耐久性も備えた、デスク周りを華やかに彩るアイテムとなっている。
どこでもいっしょ / サルゲッチュ / ASTRO BOT
「Demon’s Souls」「Bloodborne」
マウスパッド
価格：各1,980円
サイズ：各 250×250×3mm（横×縦×厚み）
Demon’s Souls / Bloodborne 狩人 / Bloodborne 時計塔のマリア
マグネット【Demon's Souls スクエアマグネット 主人公 / 火防女】
各660円【Bloodborne トレーディングスクエアマグネット 全8種】
単品：770円、BOX：6,160円（各53×80×5mm［横×縦×厚み］）
「アークザラッドII」
"あの頃の画面の感じ"を大切に、「アークザラッドII」のキャラクターを刺繍糸ならではの鮮やかな発色と温かみのある質感で再現。約5～6cm四方のサイズで、スマートフォン、ノートPC、タンブラーなどの硬質なアイテムや、アパレルなどの布製品にワンポイントとして貼ることで、手軽にカスタマイズを楽しめる。【アークザラッドII 刺繍ステッカー（トッシュ / イーガ / ゴーゲン / リーザ / ククル / ヂークベック）】
各1,320円
販売情報
発売日：1月13日（火）
【販売店舗】
・POP UP STORE in JR 新宿駅での販売
・POP UP STORE in JR 京都駅での販売
・POP UP STORE in 東京ソラマチ
・GRAPHT EC サイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）
GRAPHT公式ECサイト 予約受付期間
1月7日（水）11時 ～ 1月12日（月・祝）23時59分
「POP UP STORE in JR 新宿駅＆JR 京都駅」開催概要
□イベント情報ページ
JR新宿駅 会場
・開催期間 1月13日（火）～1月26日（月）
・開催場所 JR新宿駅南改札内「新宿ベース」
・営業時間 10時～21時 ※最終日は16時閉店
JR京都駅 会場
・開催期間 1月13日（火）～2月1日（日）
・開催場所 京都駅ビル 南北自由通路 2F「エキマル ア・ラ・モード京都 mini」（JR 京都駅改札外）
・営業時間 10時～21時 ※初日は13時開店、最終日は19時閉店
□店舗ページ
