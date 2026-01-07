高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」の第69回が１月8日に放送予定です。

【写真】トキの結婚を知ったタエと三之丞は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月8日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の結婚が松野家に認められる。

しかし、トキが三之丞（板垣李光人さん）と会っているところをヘブンが目撃。

三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。

晴れて結婚が認められたのに、ギスギスなトキとヘブンを錦織（吉沢亮さん）は心配する。

その頃、雨清水家ではタエ（北川景子さん）が三之丞にトキの結婚を報告。

トキの結婚を知り、三之丞は驚く。