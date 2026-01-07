¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥·¥Þ¥¦¥Þ¤â¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¡Ä¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡©¡×Æ°Êª±à¤ÎÌ¤Íè
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¡©¡×
Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡ÊÍº¡Ë¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡Ê»ó¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë´ü¸Â¤Þ¤Ç£±¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÖ´Ô´ü¸Â¤Ï£²·î20Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó£±¥õ·î¤Î¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤Î±Æ¶Á¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Æ°Êª±à¤ò´É³í¤¹¤ëÅÔ·úÀß¶É¤Ï¡Ç25Ç¯12·î15Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î¸¡±Ö»ÜÀß¤Î¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½»þ´ü¤òÄ´À°¤·¤¿·ë²Ì¡×¡ÖÆüÄøÄ´À°¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢54Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ï¢Æü¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿´ÑÍ÷»þ´Ö¤Ï£±¿Í£±Ê¬¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï200Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥§¥Ö¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬ÅìµþÅÔ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÇ¯´Ö300²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢£²Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥Ñ¥ó¥ÀÍÍÍÍ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¥Ñ¥ó¥À¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯¡£ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òµÇ°¤·¡¢Í§¹¥¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ£²Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¥«¥ó¥«¥ó¤È¥é¥ó¥é¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÌµ½þ¤Î¡ÈÂ£Í¿¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬1984Ç¯¤Ë¡Ø¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡Ù¤¬Äù·ë¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾ÝÆ°Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Ï¡¢¾¦¶ÈÌÜÅª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤Î¾òÌó¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈË¿£¤ä¸¦µæ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ÎÂßÍ¿¤Î·Á¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1984Ç¯Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¦ûç¾®Ê¿¤¬Â£Í¿¤«¤éÈË¿£¡¦¸¦µæ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂßÍ¿¤ËÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1991Ç¯°Ê¹ß¤ÏÂßÍ¿´ü´Ö¤¬10Ç¯Ã±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸î¡¦¸¦µæÈñ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï¥Ú¥¢¤ÇÇ¯´ÖÌó100Ëü¥É¥ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤âÃæ¹ñ¤Ë½êÍ¸¢¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢£±Æ¬Åö¤¿¤ê40Ëü¥É¥ë¡£¤Þ¤¿»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢35Ëü¥É¥ë¤òÃæ¹ñÂ¦¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø±Ä¤Î»ÜÀß¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇ¶â¤ÇÏÅ¡Ê¤Þ¤«¤Ê¡Ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï150²¯±ßÄ¶¤ÎÂ»¼º¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÌîÆ°Êª±à¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤È¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤â¥·¥Þ¥¦¥Þ¤â¤¤¤Ê¤¤
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÍè±à¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÆ°Êª±à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤½¤ÎºÂ¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¯¤·¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¤Ï¸½ºßÌó300¼ï2500¤ÎÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¡Ç19Ç¯¤«¤éÉÔºß¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ï¡Ç20Ç¯¤«¤é¡£Â¾¤Ë¤â¥Ò¥ç¥¦¤ä¥ª¥«¥Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª±à¤Î¡ÈÄêÈÖ¡É¤¬ÉÔºß¤Ê¤Î¤À¡£±àÆâ¤ÇÍè±à¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê£¿ôÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¥Ñ¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤ë¡È¿Íµ¤¼Ô¡É¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ó¡Ò¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñ¤È¹ñ¤Î´Ø·¸À¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢Æ°Êª±à¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÒµÔÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡Ó¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Æ±»ÜÀß¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Æ°Êª¸¦µæ¼Ô¤Î¥Ñ¥ó¥¯Ä®ÅÄ»á¡Ê57¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Æ°Êª¤òÀ¯¼£¤ÎÆ»¶ñ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¹ñ¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤ª¥«¥Í¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÃÝÎÓ¤òÇã¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î»ô°é¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥ó¥ÀÍÑ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò³«È¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å»ô°é¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡È¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¡É¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª±à¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥È¥é¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ©ÎÄ¤Ê¤É¤Ç¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢ÆâÀï¤¬µ¯¤¤Æ¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤Ê¹ÔÆ°¤¬Æ°Êª¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¶µ°é¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°Êª³Ø¼Ô¤äÆ°Êª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢Æ°Êª±à¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆ°Êª±à¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÆ°Êª¤ò¸«¤Æ¡Ø¤ï¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÆ°Êª¤òµß¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¡ØµÔÂÔ¤À¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³³¦¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô°é¤¬Æñ¤·¤¤Æ°Êª¤ÏÈò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é½½Ê¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
Æ°Êª±à¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç¤Ê»ÜÀß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸åÆ°Êª±à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ
¡Ö¸½¾ì¤Î¼ÂÊª¤È¿Í´Ö¤ÎÃÎ¼±¤ÎÎ¾Êý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤ÏÇîÊª´Û¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø·Ý°÷¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Ý£¤ÎÁ°¤ËÆ°Êª¤ÎÀâÌÀ´ÇÈÄ¤ò½¼¼Â¤µ¤»Æ°Êª¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½ñÊª¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤«¡¢±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÇîÊª´Û¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ïº£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢´õ¾¯¤ÊÆ°Êª¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤¬ÉÔºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¡¼¥Ð¥ê¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥ê¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«ËÌÉô¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¡£ÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç1996Ç¯¤ËºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¡Ç07Ç¯¤Ë£±Æ¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¸¶»ºÃÏ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É£µÀ¤¤Î»äÅªÆ°Êª±à¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¸¥¾åÉÊ¤È¤·¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ð¥ê¥é¥¤¥ª¥ó¤Î·ìÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥é¥¤¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬»ô°é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë32Æ¬¤Î¸ÄÂÎ·²¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬300¡Á400kg¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ê·õÆ®»Î¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Ç¡¢·õÆ®»Î¤¬Àï¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥È¥é¤Ï»ô°é¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÆ°Êª±à¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤ÇÍ¢Æþ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÆ°Êª±à¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§º´¡¹ÌÚÇîÇ·
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£31ºÐ¤Î»þ¤ËFRIDAY¤Î¼èºàµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£FRIDAY»þÂå¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊó¤¸¡¢¤½¤Î¸å¤â½µ´©»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±éÃæ