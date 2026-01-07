【世界史の失敗学】「素人は戦略を語り、玄人は兵站を語る」ナポレオンの敗北が証明した“仕事の基本”
ナポレオンはなぜ「冬のロシア」で自滅したのか？ 過去の“勝ちパターン”が招く悲劇
絶頂から「百日天下」
そして孤島での死へ
「無敵神話」の崩壊――運命のロシア遠征
「ヨーロッパなど、よろよろの老婆にすぎない」――かつてそう豪語したナポレオンでしたが、その言葉とは裏腹に、彼の無敵神話は一瞬にして終わりました。
転機となったのは、1812年のロシア遠征です。
焦土と極寒――戦術を凌駕した「自然」の猛威
ナポレオンはロシアのモスクワを占領したものの、ロシア軍は徹底抗戦の構えを崩しませんでした。モスクワはロシア自身の手で焦土と化され、ナポレオン軍は補給を断たれます。
加えて、想像を絶する寒さのロシアの冬が兵士たちを容赦なく襲い、疲弊したフランス軍は大量の死者を出して壊滅状態となりました。この敗北は、戦術ではなく自然と覚悟に敗れたものです。
ナポレオンはロシアの土地と人々の粘り強さを、あまりにも軽く見ていたのです。
包囲網の完成と皇帝の落日
ロシア遠征の失敗をきっかけに、ヨーロッパ各国では反ナポレオンの連携が急速に広がります。
1813年、「ライプツィヒの戦い（諸国民の戦い）」でナポレオンは連合軍に敗北。翌1814年にはついに皇帝を退位し、地中海のエルバ島へと流されました。ここに、かつてヨーロッパを震撼させたナポレオンの時代は、いったん幕を閉じます。
【解説】「勝利の方程式」が通用しない市場
ナポレオンが固執した「現地調達により高速で行軍する」というスタイルは、豊潤な中央ヨーロッパだからこそ機能したモデルでした。
ビジネスでも、ある市場での「勝ちパターン（成功体験）」を、前提条件の全く異なる新規市場（ロシア）にそのまま持ち込み、大失敗するケースが後を絶ちません。市場環境（気候・地理・文化）の分析を怠った戦略は、現場の精神論ではカバーしきれないのです。
ロジスティクスこそが最強の戦略
「素人は戦略を語り、玄人は兵站（へいたん）を語る」という軍事格言があります。ナポレオンを打ち破った真の敵は、ロシア軍のサーベルではなく、飢えと寒さという「供給網の崩壊」でした。
営業（前線）がいかに優秀でも、開発や物流、財務（バックエンド）が脆弱であれば、組織は自壊します。事業の足腰を支えるインフラへの投資を惜しんだツケは、最も苦しい局面で回ってくるのです。
想定外を想定する「シナリオプランニング」
「モスクワさえ落とせば相手は降伏する」という一本道のシナリオしか持たず、敵が自国の首都を焼き払うという「ちゃぶ台返し」を想定していなかった点も致命的でした。
競合がこちらの常識を超えた手を打ってきた時、あるいは市場がクラッシュした時、どう撤退・再建するか。最悪の事態（ワーストシナリオ）への備え（プランB）がない計画は、単なる願望に過ぎないことを歴史は教えています。
※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。