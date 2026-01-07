「クリスマスのチキン、どうやって食べた？」＜回答数21,918票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第402回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「クリスマスのチキン、食べるなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「クリスマスのチキン、食べるなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
おうちクリスマスの定番！漬けて焼くだけ簡単手羽元のローストチキン
【材料】（4人分）
鶏手羽元 16本
<マリネ液1>
EVオリーブ油 大さじ 3
ニンニク(すりおろし) 1片分
ハーブソルト 小さじ 1.5
ローズマリー 1枝
パプリカパウダー 小さじ 1
<マリネ液2>
しょうゆ 大さじ 3
砂糖 大さじ 2
ハチミツ 大さじ 2
酒 大さじ 2
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2
セルフィーユ 適量
ピンクペッパー 適量
【作り方】
1、鶏手羽元は火が通りやすいようにフォークで穴を開ける。
2、抗菌のビニール袋に＜マリネ液1＞、＜マリネ液2＞の材料をそれぞれ入れ、(1)を半分ずつ加えてよくもみ込み、ひと晩漬ける。
3、200℃に予熱しておいたオーブンに入れて20分焼く。器に盛り付け、セルフィーユとピンクペッパーを飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
