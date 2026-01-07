・「クリスマスのチキン、食べるなら？」の結果は…

・1位 … ロースト 38%

・2位 フライド 28%

・3位 唐揚げ 18%

・4位 照り焼き 13%



※小数点以下四捨五入



21,918票

