スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「クリスマスのチキン、食べるなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「クリスマスのチキン、食べるなら？」

・「クリスマスのチキン、食べるなら？」の結果は…


・1位 … ロースト 38%
・2位 フライド 28%
・3位 唐揚げ 18%
・4位 照り焼き 13%

※小数点以下四捨五入

21,918票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

おうちクリスマスの定番！漬けて焼くだけ簡単手羽元のローストチキン


【材料】（4人分）

鶏手羽元 16本
<マリネ液1>
  EVオリーブ油 大さじ 3
  ニンニク(すりおろし) 1片分
  ハーブソルト 小さじ 1.5
  ローズマリー 1枝
  パプリカパウダー 小さじ 1
<マリネ液2>
  しょうゆ 大さじ 3
  砂糖 大さじ 2
  ハチミツ 大さじ 2
  酒 大さじ 2
  ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2
  ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2
セルフィーユ 適量
ピンクペッパー 適量

【作り方】

1、鶏手羽元は火が通りやすいようにフォークで穴を開ける。



2、抗菌のビニール袋に＜マリネ液1＞、＜マリネ液2＞の材料をそれぞれ入れ、(1)を半分ずつ加えてよくもみ込み、ひと晩漬ける。



3、200℃に予熱しておいたオーブンに入れて20分焼く。器に盛り付け、セルフィーユとピンクペッパーを飾る。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)