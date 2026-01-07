【“年始”でバレる！】とんでもなく「仕事ができない人」の特徴・ワースト1
「今年こそは成長しよう」と思いながら、気づけば毎年同じ1年を過ごしている――。
そんな人に手に取ってほしいのが、ビジネス書『こうやって、すぐに動ける人になる。』（ゆる麻布著・PHP研究所）と、『ベンチャーの作法』（高野秀敏著・ダイヤモンド社）だ。時代と逆行するようなストイックな内容ながら、「今の時代に、ここまで忖度なく本質を教えてくれる本はない」「読んだ瞬間から、行動せずにはいられなくなる」と話題になっている。この記事では、著者のゆる麻布氏と高野氏が「2026年に成功する人の働き方」について語った対談から、その一部をお届けしよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「初出社」で見抜かれる「ダメな人」
――新年の初出社で「この人、仕事できるな」と感じる人がやっていることって、何かありますか？
ゆる麻布（以下、ゆる） まず、仕事ができる人って、お正月でも仕事のこと考えてます。
「年始から何をやるのが一番効率いいかな」とか。
だから、年末年始休みだからって気を抜いて、ぼーっとして初出社を迎えるような人はそもそもダメ（笑）。
高野秀敏（以下、高野） わかります。
優秀な人って「ようやく仕事ができる！」みたいな顔して出社しますよね。
ゆる あとは、新年会ですね。
優秀な人は、新年会に喜んで行きます。
「めんどくさいな」とか文句言ってる人は論外です。
ああいう場に顔を出すことで、普段関わらない他部署の人とも自然につながれる。
その価値って、めちゃくちゃ大きいと思います。
だから本にも、こう書きました。
――『こうやって、すぐに動ける人になる。』193ページ
飲み会を断るやつに、「仕事ができる人」はいない
ゆる そもそも新年会に限らず、「飲み会が嫌だ」って言ってる人で仕事ができる人、あんまり見たことないです。
高野 わかります。
最近は「早く帰りたい」「飲みに行きたくない」って人もいますよね。
「お酒が飲めないから」と言う人もいますけど、ノンアルでいいんですよ。
今どき無理に飲ませてくる人も、そこまで多くない。
大事なのはお酒を飲むことじゃなくて、コミュニケーションを取ることですから。
ゆる むしろ、お酒なんか飲みたくないですよ。
最近はほぼ飲んでないですけど、めちゃくちゃ快適ですもん。
酒なんか、飲まないに越したことはない。
高野さんも、あんまり飲まないんでしたっけ？
高野 まったく飲まないわけじゃないですけど、飲まなくていいなら飲まないですね。
飲み会では、無理に「自分の話」をしなくてもいい
高野「飲み会で話すのが苦手」という人もいますけど、それなら聞き役に回るのもいいですよね。
自己紹介ならぬ、「他己紹介」もおすすめです。
「◯◯さんって、こんなことやってるんだよ」と、他の人の魅力を場に引き出してあげる。
自分の話をするのは苦手でも、人の良いところに気づける人は、ぜひやってみてください。
ゆる それ、口下手な人にとっては、めちゃくちゃいいですね。
高野 あとは、実際にやってみて面白かったんですけど、順番に「人生のハードシングス」を語るっていうのもおすすめです。
ゆる ファシリテーター的な人がいて、テーマを設定して順番に話すんですよね。
普段できないような話もできて、一気に内容が濃くなりますよね。
「仲が悪い」って、めっちゃコスト
ゆる 僕、気づいたんですけど、職場において「仲が悪い」ことって、めちゃくちゃコストだと思うんです。
なぜなら仲の悪い会社って、チャットの量が異常に多い。
高野 話すのが嫌だから？
ゆる そう。
だから一言言えば済む話なのに、「これ、どうやったらやってもらえるかな？」って、何分もかけてメールやチャットの文面を考えていたりする。
余計な頭を使わなきゃいけなくなるし、めちゃくちゃ時間の無駄ですよね。
コミュニケーションコストがめちゃくちゃ上がるんです。
高野 仲良くなるだけで、仕事のしやすさって圧倒的に変わりますよね。
ゆる そうそう。
人って仕事だけの関係だと、なかなか仲良くならないじゃないですか。
だから、公私混同しまくった方がいい。
そのほうが結果的に仕事はうまく回る。
高野 普段あまり関わらない人とも、ちょっとした会話から関係が生まれることもあります。
飲み会は、その絶好の機会ですよね。
（本稿は、書籍『ベンチャーの作法』に関連した対談記事です。書籍では「なにがあっても結果を出す人の働き方」を多数紹介しています。）