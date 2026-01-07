岡本和真の4年6000万ドル契約、米記者の採点は「C＋」　ビシェット去就への影響を懸念「正確な評価を下せない」

岡本の獲得は間違いなくプラス材料だが…(C)Getty Images

巨人からポスティングでメジャー移籍を目指していた岡本和真は、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で契約を結んだ。MLB公式サイトなど複数メディアによれば、その内訳に500万ドル（約7億8000万円）の契約金が含まれ、オプトアウト（契約破棄条項）は付帯されていないという。

【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン

米放送局『ESPN』のブラッドフォード・ドゥーリトル記者は、この契約に「C＋」評価を下している。懸念材料の一つは、今オフにブルージェイズからFAとなったボー・ビシェットの動向だ。「チーム生え抜きの支柱、ビシェットとの再契約にどう影響するかがわからない限り、正確な評価を下せない」と指摘された。

また、「オカモト加入がビシェット退団を伴うと仮定する」と悲観的なシナリオを記したドゥーリトル記者。そう考えられる理由の一つは、チームが現在、最高水準のぜいたく税ライン3億400万ドル（約477億円）に迫った財政状況だからであり、「これを大きく飛び越すような資金投入は考えにくい」との見解を示している。