ALL DIFFERENT株式会社および「人と組織の未来創り🄬」に関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所🄬は、10月に中堅社員*800人を対象に意識調査を行った。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー ミドルキャリアの最大の壁は「知識・スキルの不安」。2位は「仕事の量が多い」 転職意向のあるミドルキャリア、58.5%が知識・スキルの不安あり。意向ない人よりも21.3pt高い スペシャリスト志向の70.7%が「知識・スキルの不安」を実感 非定型業務の機会「とてもよくある」ミドルキャリアの約7割が知識・スキルの不安あり 「知識・スキルの不安」感じるミドルキャリアの約4人に1人が「乗り越えられていない」

ミドルキャリアの最大の壁は「知識・スキルの不安」。2位は「仕事の量が多い」

初めに、ミドルキャリアは現在どのようなことに困難や不安（壁）を感じているか調査した。

仕事や上司、キャリアや自分の成長など、9つの項目について質問した。

結果、ミドルキャリアが最も壁を感じている項目は「自分の知識・スキルに不安を感じることがある*」で、42.9%が回答。

次いで、「仕事の量が多いと感じることがある*」（38.8%）、「精神的に追い詰められたことがある*」（36.3％）が続いた。

*あるは「とてもよくある」「たまにある」の回答者の合計

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年12月26日 プレスリリースより引用

転職意向のあるミドルキャリア、58.5%が知識・スキルの不安あり。意向ない人よりも21.3pt高い

次に、知識・スキルの不安と転職意向の関係性を見ていった。

転職意向がないミドルキャリアのうち、知識・スキルの不安を感じることがある*と回答した割合は37.2％となった。

一方、転職意向があるミドルキャリアのうち、知識・スキルの不安を感じることがある*と回答した割合は58.5％となり、転職意向がないミドルキャリアに比べて21.3ポイント高い結果となった。

*あるは「とてもよくある」「たまにある」の回答者の合計

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年12月26日 プレスリリースより引用

スペシャリスト志向の70.7%が「知識・スキルの不安」を実感

キャリアの志向別に、知識・スキルの壁の感じ方を集計した。

結果「スペシャリストとして専門領域を極めたい」ミドルキャリアのうち、70.7%が知識・スキルの不安を感じることがある*と回答し、他のキャリア志向の回答者と比べて最も高い結果となった。

「まだはっきりしておらず、今後決めていきたい」ミドルキャリアのうち、知識・スキルの不安を感じたことがある*と回答した割合は56.2%で、半数以上が回答した。

*あるは「とてもよくある」「たまにある」の回答者の合計

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年12月26日 プレスリリースより引用

非定型業務の機会「とてもよくある」ミドルキャリアの約7割が知識・スキルの不安あり

次に、今までの仕事の経験と、知識・スキルの壁の感じ方の関係を調べた。決まった手順やルールがなく、状況に応じて柔軟に対応する必要がある非定型業務の機会の頻度別に、知識・スキルの不安への感じ方を集計した。

非定型業務に関わる機会が「とてもある」ミドルキャリアのうち、知識・スキルの不安を感じることがある*と回答した割合は70.9%で、そのほかの群の中で最も高い割合になった。

一方、非定型業務の機会が「全くない」ミドルキャリアのうち、知識・スキルの不安を感じることがない*と回答した割合は40.2%で、非定型業務の機会について「とてもよくある」「たまにある」「あまりない」と回答した群に比べて高くなった。

*あるは「とてもよくある」「たまにある」、ないは「あまりない」「全くない」の回答者の合計

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年12月26日 プレスリリースより引用

「知識・スキルの不安」感じるミドルキャリアの約4人に1人が「乗り越えられていない」

さらに、知識・スキルの不安を感じるミドルキャリアに、その状況を乗り越えられた要因を質問した。

結果、「我慢・忍耐」が25.9％と最大の割合となった。

次に、「まだ乗り越えられていない」が25.7%と続き、約4人に1人が知識・スキルの壁を乗り越えられていないことがわかった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2025年12月26日 プレスリリースより引用

調査概要 【ラーニングイノベーション総合研究所「中堅社員の意識調査（ミドルキャリアの「壁」編）」】

■調査対象者：社会人5年目以上15年未満かつ管理職未満の社会人

■調査時期：2025年10月6～7日

■調査方法：調査会社によるインターネット調査

■サンプル数：800人（社会人5年目115人、6年目115人、7年目115人、8年目115人、9年目115人、10年目115人、11～14年目110人）

*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としている

*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がある

【ラーニングイノベーション総合研究所「中堅社員の意識調査（ミドルキャリアの「壁」編）」】■調査対象者：社会人5年目以上15年未満かつ管理職未満の社会人■調査時期：2025年10月6～7日■調査方法：調査会社によるインターネット調査■サンプル数：800人（社会人5年目115人、6年目115人、7年目115人、8年目115人、9年目115人、10年目115人、11～14年目110人）*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としている*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がある

ニュース情報元：ALL DIFFERENT株式会社