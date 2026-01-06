「苺スイーツフェア」開催、定番のショートケーキをはじめナポレオンパイやミルフィーユなど全9品を発売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年1月6日から、全国の生ケーキ取扱店で「苺スイーツフェア」を開催し、パイやタルト、プチケーキアソートなど全9品のスイーツを発売している。

※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

ラインアップは以下の通り。

◆ナポレオンパイ〜カスタード仕立て〜

価格:税込777円

販売期間:1月6日〜5月10日頃

季節商品にも関わらず、根強い人気を誇るロングセラー商品。

アーモンドスポンジに、ダイス状のりんごを加えたカスタードと風味豊かなパイを重ね、上面に甘ずっぱい苺をたっぷりとのせた。側面にまぶしたローストアーモンドスライスの香ばしさがアクセントになっている。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:500kcal

たんぱく質:7.4g

脂質:28.9g

炭水化物:53.1g

食塩相当量:0.3g

◆苺のさくさくミルフィーユ

価格:税込777円

販売期間:1月6日〜3月26日頃

※3月1日〜3月3日は販売休止。

ホワイトチョコがけしたパイ生地と、ほどよい酸味の苺ジャム、コクのあるカスタード入りバタークリーム(ムースリーヌ)を重ねた。さくさく食感のパイ生地と、風味豊かなクリーム、甘ずっぱい苺が調和した一品。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:611kcal

たんぱく質:5.3g

脂質:50.4g

炭水化物:34.4g

食塩相当量:0.3g

◆贅沢紅ほっぺ苺のショート

価格:税込745円

販売期間:1月6日〜2月15日頃

苺本来の甘ずっぱさが特徴の「紅ほっぺ」を贅沢に使用したショートケーキ。甘さと酸味のバランスがよい紅ほっぺと、ミルク感とコクがある風味豊かなクリーム、銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用してきめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジを組み合わせた。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:418kcal

たんぱく質:4.9g

脂質:30.4g

炭水化物:31.7g

食塩相当量:0.2g

◆紅ほっぺ苺のタルト

価格:税込691円

販売期間:1月6日〜4月23日頃

さっくりと香ばしいタルトに、豊かな風味とまろやかな甘さが特徴のカスタード、苺ジャムを重ね、紅ほっぺをトッピングした。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:349kcal

たんぱく質:5.4g

脂質:18.3g

炭水化物:41.2g

食塩相当量:0.2g

◆苺の宇治抹茶ショート(求肥入り)

価格:税込561円

販売期間:1月6日〜2月27日頃

抹茶、粒あん、求肥などを組み合わせた、和テイストのショートケーキ。ほろ苦く香り高い宇治抹茶の味わいに、適度な甘さの粒あんクリーム、苺の甘ずっぱさ、求肥のもちもち食感がぴったりだという。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:406kcal

たんぱく質:5.1g

脂質:26.8g

炭水化物:36.6g

食塩相当量:0.2g

◆苺のカップショート(カスタード入り)

価格:税込432円

販売期間:1月6日〜6月4日頃

スポンジ生地の中にカスタードを詰め、すっきりとした甘さの生クリーム入りホイップクリームと酸味のある粒よりの苺を飾った。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:241kcal

たんぱく質:4.2g

脂質:15.0g

炭水化物:22.7g

食塩相当量:0.1g

◆ジャンボシュークリーム(あまおう苺&ミルクホイップ)

価格:税込226円

販売期間:1月6日〜4月23日頃

※1月30日〜2月28日は販売休止。

「あかい･まるい･おおきい･うまい」と4拍子揃った人気の苺「あまおう」を使用したジャンボシュークリーム。濃厚な甘さの中にほどよい酸味がある、あまおうの特徴を生かした苺カスタードと、口あたり軽やかなミルクホイップクリーム、風味豊かなシュー皮の一体感が楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:232kcal

たんぱく質:4.0g

脂質:14.9g

炭水化物:20.8g

食塩相当量:0.2g

ジャンボシュークリーム(あまおう苺&ミルクホイップ)

◆苺のプチセレクション(9個入)

価格:税込3,218円

販売期間:1月6日〜1月29日頃

苺づくしのプチケーキアソート。

【詰め合わせ内容】

下段･左から:フレーズタルト、苺のピスタチオタルト、苺のショート

中段･左から:苺のチョコショート、苺とチョコのムース、苺のモンブランタルト

上段･左から:苺と紅茶のトライフル、苺みるくロール、苺と抹茶のケーキ

◆国産苺のタルト(5号)〜紅ほっぺ苺〜※ネット予約対象

価格:税込3,218円

販売期間:1月6日〜4月30日頃

「紅ほっぺ」を贅沢に飾ったタルト。果肉のみずみずしさやフルーティーな味わいと、バニラビーンズ入りカスタード、風味豊かなタルトが調和した味わい。

ネット予約の場合、銀座コージーコーナー公式サイト内の「店舗で受け取りネット予約」から申込み可能。限定店舗でのサービスとなる。受付期間は1月1日10:00〜4月25日、受取期間は1月6日〜4月30日。

【栄養成分(1台当たり)】

熱量:1,231kcal

たんぱく質:17.2g

脂質:62.1g

炭水化物:153.7g

食塩相当量:0.6g

