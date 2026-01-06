サードシートレスで広がる選択肢！

トヨタ「シエンタ」は、最大7人乗りを可能にするコンパクトミニバンとして長年支持されてきましたが、実は派生仕様として3列目を省いた「サードシートレス 4人乗り仕様」が登場しています。

ユニークな構成に注目が集まり、ユーザーからも多数の反響が寄せられています。

シエンタは2003年に初代モデルが誕生しました。全長約4.2mのコンパクトなボディに3列シートを収め、都市部での取り回しやすさとファミリー層に必要な広さを両立した点が特徴で、以来多くのユーザーに愛されてきました。

現行モデルは2022年に登場し、ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm。外観には四角と丸を組み合わせた「シカクマル」デザインを採用し、親しみやすさを演出しています。

内装は低床フラットフロアや両側スライドドア、多彩なシートアレンジを備え、日常使いの利便性を徹底的に追求。

パワートレインは1.5リッターガソリンとハイブリッドを設定し、ハイブリッドは最高出力85kW（116PS）、燃費はWLTCモードで最大28km／Lを実現しています。

さらに2025年8月の改良では、電動パーキングブレーキやブレーキホールド機能を全車標準化し、安全装備も充実しました。

そのラインナップのなかで注目されるのが、福祉車両「ウェルキャブ」シリーズの「車いす仕様車 タイプI」です。

サードシートを取り除いた4人乗り仕様で、車いす利用者1名と通常座席3名が乗車可能。後部にはスロープを備え、車いすのまま乗り込むことができ、車いすを使用しない場合には最大5名まで乗車できる柔軟性も確保されています。

スロープはフラットに収納できる前倒れ機能を備え、バックドアからもラゲージスペースを有効活用可能。さらにリヤ車高が自動で降下する機能によりスロープ角度は約9.5度と緩やかになり、介助者の負担を軽減します。

車いす固定はベルトを掛けるだけで後退防止ができ、巻き取り機構によってスムーズな操作が可能です。

車いす利用者の隣に介助者が座れる専用シートを採用し、移動中のケアがしやすい設計となっている点も特徴です。

標準的な車いすだけでなくリクライニング機構付きなど多様なタイプに対応可能で、助手席側セカンドシートの有無も選択できるため、利用者のライフスタイルに合わせた構成が可能です。

車両はガソリン車、ハイブリッド車から選択でき、グレードも「X」「G」「Z」の3種類を展開。価格（消費税非課税）は224万7000円から316万1000円と案内されています。

※ ※ ※

ユーザーからは「車いすでも安心して乗れる」「スロープ角度が緩やかで介助しやすい」「日常使いにも柔軟」といった評価が寄せられ、「こうした福祉仕様がもっと広がるといい」「日本の街中でも便利そう」といった期待の声も目立ちます。

シエンタの福祉仕様「サードシートレス 4人乗り」は、日常の移動を支える実用的な選択肢として、今後も幅広い場面で活躍していくことが期待されます。