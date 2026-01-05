¸µ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÈþ½÷¤¬Éâµ¤Ä´ºº¤ÎÌ¾ÃµÄå¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î£´Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#101¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#101¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈþ½÷¤Ï²¿¼Ô¡ª¡©Èþ½÷¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢£¹Ì¾¤ÎÈþ½÷¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÀµÂÎ¤ò¸«ÇË¤ë¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¡££±¡Á£¹¤ÎÌ¾»¥¤òÉÕ¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉâµ¤Ä´ºº¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÃË¤ÎÌ¼¡×¡ÖÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Õ¥Ã¤¯¤ó¤³¤ÈÉÛÀîÉÒÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌÅ¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¼Ú¶â300Ëü±ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¡×¡Ö¼÷»Ê200´Ó¤ò´°¿©¤¹¤ëÂç¿©¤¤½÷À¡×¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¥¥ã¥Ð¾î·ó¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¡Öà¨ÃîÎà80É¤¤ÈÆ±µï¤¹¤ë½÷À¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈþ½÷£¹Ì¾¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È£±ÈÖ¤ÎÌ¾»¥¤òÉÕ¤±¤¿¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍê¤à¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÀäÂÐÇÜ¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤¹¤«¤é¡¢°ìÃ¶Âß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¡¢¡Öà¨ÃîÎà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»õ¤òËá¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¤È¤¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿²óÅú¤òÏ¢È¯¡£¹á¼è¤â»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ó¤Ê¡¢¤ä¤Ù¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éâµ¤ÃËÀ¤Î¸«È´¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢·ÈÂÓ¤òÎ¢ÊÖ¤·¤ËÃÖ¤¯¿Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²óÅú¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²áµî¤Ë·ë¹½Éâµ¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ±¾ð¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£¹Ì¾¤Î½÷À¤ÎÀµÂÎ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉâµ¤Ä´ºº¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤ò¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¯¥º´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÖÉâµ¤Ä´ºº¤Î¿Í¤À¤«¤é¡¢¡Ê¥¯¥¤¥ºÃæ¡Ë²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃµÄå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç200·ï°Ê¾å¤ÎÉâµ¤Ä´ºº¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¸µ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÃÎ¿Í¤¬¡ØÃµÄå¤ò»Ï¤á¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤¬¡Ö²áµî¤ËÉâµ¤¤·¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÃµÄå¤Ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤¤¤¨¡Ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¿ÈÄ¹157cm¡¢ÂÎ½Å45kg¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ·¿¤Î¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¼÷»Ê200´Ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó10ÇÕ¤Ê¤É¤ò¤¿¤¤¤é¤²¤ë¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤Î¿©»ö¤ÎÁ°¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò30¸Ä¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¡×¡Ö²ò»¶¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò£²¡Á£³ÇÕ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÄÅ·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤æ¤µ¤ó¤ÏÍ§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥òÍÍ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤éÅÅ·â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇEXIT¡¦·ó¶á¤È¤È¤â¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#101¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¼¡½µ¡¢£±·î11Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#102¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤ÇÏÃÂê¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿»÷¤Î¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤äÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â»÷¤ÎÈþ½÷¤Ê¤É¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË½÷£µÌ¾¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
