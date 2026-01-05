¹Åç¤¬7Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª¡ÄÅì½Ó´õ¡¢¿·°æÄ¾¿Í¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡¢¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤é
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï5Æü¡¢7Áª¼ê¤È2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏGK¥Ò¥ë·¶°ÍÎ÷¡¢DF»³ùõÂçÃÏ¡¢DF¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡¢MF¿·°æÄ¾¿Í¡¢MFÅì½Ó´õ¡¢MF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¡¢FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Î7Áª¼ê¡£ºòÇ¯2·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ò¥ë·¶°ÍÎ÷¤ÏÌ¤¤À¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ºê¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤ÏºòÇ¯²Æ¤ËFC¥½¥¦¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»12»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢¿·°æ¤Ï¸ø¼°Àï35»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç½Ð¾ì3¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï53»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê2ÅÙ¤ÎJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7Áª¼ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¤äDFº´¡¹ÌÚæÆ¡¢MFÀîÊÕ½Ù¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ÈÂ³¡¹¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏGK¥Ò¥ë·¶°ÍÎ÷¡¢DF»³ùõÂçÃÏ¡¢DF¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡¢MF¿·°æÄ¾¿Í¡¢MFÅì½Ó´õ¡¢MF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¡¢FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Î7Áª¼ê¡£ºòÇ¯2·î¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ò¥ë·¶°ÍÎ÷¤ÏÌ¤¤À¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ºê¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤ÏºòÇ¯²Æ¤ËFC¥½¥¦¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»12»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê2ÅÙ¤ÎJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢38ºÐ¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7Áª¼ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¤äDFº´¡¹ÌÚæÆ¡¢MFÀîÊÕ½Ù¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ÈÂ³¡¹¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£