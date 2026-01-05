ZDR055¤¬¹¥Ä´¡ª¡¡¥É¥é¥ì¥³¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2026/1/5
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥É¥é¥ì¥³¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR055¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
2°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR065¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
3°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
HDR003¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
4°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR043¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
5°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
HDR204G¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
6°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR018¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
7°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR027¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
8°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
ZDR048¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
9°Ì¡¡Á°¸å»£±ÆÂÐ±þ 2¥«¥á¥é¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
DRV-MR480¡ÊJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë
10°Ì¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼·¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼
DRV-EM4800¡ÊJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
