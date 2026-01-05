¼¡²ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£Ä¾¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¡£°ìÊý¡ãÈøÄ¥Åý°ì¡ä¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤¬¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤ÎÂèÆó²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼ÂèÆó²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ãÂèÆó²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£
°ìÊý¤ÎÀ¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¡£
À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡¡öºê¤Î»ú¤Ï¡É¤¿¤Ä¤µ¤¡É¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¡¼¡¼¡£