¡Ö»³ËÜÍ³¿¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¡Ä¡× µð¿Í6°Ì»ØÌ¾¡¦Æ£°æ·òæÆÁª¼ê¡ÊÁÒÉß»Ô½Ð¿È/±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤Î·ãÎå²ñ
µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È6°Ì»ØÌ¾ Æ£°æ·òæÆÁª¼ê¡ÊÁÒÉß»Ô½Ð¿È/±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤Î·ãÎå²ñ
¡¡2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£°æ·òæÆÁª¼ê¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æÁª¼ê¤ÏÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Áー¥à¡Ö¥ä¥ó¥°MAKIBI¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºë¶Ì¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¹â¹»ÄÌ»»35ËÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤·¡¢µîÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµð¿Í¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡¡ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡¡Æ£°æ·òæÆÁª¼ê¡Ë
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é1»î¹ç¤Ç¤â1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ ¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î»³ËÜÍ³¿¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×