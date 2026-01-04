朝イチの舌みがき・歯磨きが“やせる体”づくりに効果的な理由【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

寝ている間に増えた歯周病菌は朝イチに撃退！

寝ている間は唾液の分泌が減少し、口内の細菌がどんどん増えています。つまり、一日の中で最も菌が多く繁殖しているタイミングは起床直後。健康のための朝イチ白湯なども流行っていますが、口内ケアをせずに飲み物を飲んだり唾液を飲み込むと、歯周病菌などの悪玉菌が体内に入り、腸や肝臓に悪影響を与えて代謝が低下し、やせにくい体をつくってしまいます。

起きてすぐの舌みがき＆歯みがきを、ぜひルーティンにしてください。夜寝る前のルーティンと合わせるとダイエットの効率が上がります。

・睡眠中は唾液の分泌が減るため細菌が増えて残る

・舌の表面に細菌や食べかすなどがかたまってできた白い苔(舌苔)がつく

朝

【１】起床後すぐに舌をみがく

寝起きの口内の中でも、舌の上は菌が特に多い場所。何もせずに朝イチ白湯、コーヒーなどで口内細菌を飲み込まないことが大切です。

何かを食べる前、朝イチにしっかりと歯みがきをすることが重要です。

【POINT】

時間がない朝は、朝イチ歯みがき1回でもOKです。気になる方は食後に軽くみがきましょう。

夜

【１】歯間ブラシやフロスで歯間の汚れをとる

歯と歯の間の歯垢(プラーク)や食べかすは、歯ブラシだけではとり除けないため、歯みがき前にしっかりと行いましょう。先に汚れをとることで、その後の歯みがきの効果も高まります。

寝ている間に菌を増殖させないためにも、寝る前にきちんと汚れをとり除くことが大切です。

【POINT】

お酒を飲む方は、水分を補給してから寝ましょう。アルコールの利尿作用によって脱水状態になると口の中の水分量も減り、口内で菌が増殖しやすいからです。

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳