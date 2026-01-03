実は玩具じゃありません！出先の”困った”を解消できる100均便利グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ソフトジェルメイクブラシ ミニ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.6×1.7×3.4cm

内容量：2P

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879022732

これなんだと思う？セリアのおもちゃみたいな美容グッズがかなり便利なんです！

セリアをパトロール中、美容グッズ売り場で見つけたこちらの商品。何に使うものか分かりますか？ぱっと見はおもちゃのような…ユニークな消しゴムのような見た目ですが…正体はなんと小さなメイクブラシ！その名も『ソフトジェルメイクブラシ ミニ』。2個入りでお値段は￥110（税込）です。

ソフトクリームの大きさは、約1.6×1.7×3.4cmと超ミニサイズ！10円玉より少し大きいくらいなので、ポーチやカバンのポケットにポイッと入れておけます。

フタを開けると小さなシリコーンブラシが出てくる仕組み。材質は本体がABS樹脂、ブラシのヘッドはシリコーンと熱可塑性ポリウレタンです。

お気に入りのリップ＆チークやジャータイプのコスメも、出先で使うのはちょっと気が引けちゃうことも。直接指で触りたくない…なんて時もこれさえあれば大丈夫◎携帯しやすいうえに、メイク直しでも使いやすいアイテムなので、持ち運べるコスメの幅が広がります。

また、かなり小さいシリコーンブラシなので、細かくコントロールできるのもこの商品の魅力。コンシーラーなど繊細な作業が必要なメイクでも活躍すること間違いなしです♡

今回はセリアの『ソフトジェルメイクブラシ ミニ』をご紹介しました。

メイクブラシって意外とかさばりますが、そんなお悩みも解消できるセリアのミニシリコーンブラシ。おもちゃみたいな見た目なのにとてもいい仕事をするので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。