いわゆるハーフサイズカメラに着想を得てつくられたという「X half」（FUJIFILM X-HF1）は、2025年6月に発売された1型撮像センサー搭載のレンズ一体型デジタルカメラだ。

デジタルカメラでは珍しい縦位置での撮影を基本とするほか、「巻き上げレバー」を模した「フレーム切り替えレバー」を装備。「2 in 1」機能や「フィルム由来撮影フィルター」（アドバンストフィルター）も特徴的で、往年のフィルム撮影の楽しさを喚起させる趣味性の高いカメラになる。

外観・仕様・装備

1型のイメージセンサーを搭載する製品とあって、手のひらに収まる程度の小さなボディサイズが特徴的だ。銀塩フィルムを使用する往年のハーフサイズカメラと同等程度といえばイメージしやすいのではないだろうか。

搭載するレンズは、焦点距離10.8mm（35mm判換算で32mm相当）、開放絞り値F2.8のフジノン単焦点レンズである。5群6枚のレンズ構成のうち3枚が非球面レンズとなっており、レトロな外観とは裏腹に、現代的でよく写るという意外性も持っている。小ぶりなレンズながらきちんと絞りリングを備えているところにも、富士フイルムらしさを感じた。

カメラ背面には「静止画／動画切替スイッチ」と「PLAY（再生）ボタン」があるだけで、シンプルなボタン構成となっている。ほとんどの設定操作は液晶モニターでのタッチ操作で行うが、こちらも比較的シンプルなため、操作が煩雑だとは感じない。背面左側の「サブ液晶モニター」には現在選択中のフィルムシミュレーションが表示され、これもタッチ操作で設定を変更できる。

ファインダーは光学式で、縦位置の撮像センサーに合わせた縦長の視野枠が組み込まれている。視野枠といっても厳密なフレーミングのためにあるというより、写真になる範囲にある程度の見当をつける程度に捉えるものだろう。曖昧だからこそ、ちゃんと撮れた時の喜びが大きいというのも、往年のフィルムコンパクトカメラで得られた楽しさにつながる。

上面右手側の「巻き上げレバー」のように見えるのは「フレーム切り替えレバー」。レバーを引くことで、2つの画像を1つに収めた「2 in 1」画像を作成できる。

作例

コンパクトなボディながら1型の撮像センサーを搭載しているため、画質は良好だ。レンズの描写性能も優れており、レンズ先端から10cmという近接撮影性能を活かしたときには、背景ボケも思いのほか大きくなる。ハーフサイズカメラをイメージしているのに高画質というのは少し不思議にも感じるが、後述するフィルター機能を考えれば、基本の画質は高い方が良いということだろう。

富士フイルム X half／絞り優先AE（1/550秒、F2.8、±0.0EV）／ISO 200

「フレーム切り替えレバー」で「2 in 1」画像を作成できるのは前述の通りだが、やってみるとなかなかに面白い。恐らくは、ハーフサイズで撮ったネガを、通常の35mm判のネガキャリアでプリントするという、往年の遊び心へのオマージュなのだろう。

富士フイルム X half

Xシリーズのカメラらしく、富士フイルムならではのフィルムシミュレーションがもちろん使える。下の作例は「ACROS」で撮影したもの。「モノクロ」や「PRO Neg.Hi / Std」など、一部非搭載のフィルムシミュレーションもあるものの、最新のものを含めて上位機種同等に楽しむことができる。

富士フイルム X half／絞り優先AE（1/240秒、F2.8、－0.3EV）／ISO 200

本モデルにおいて、フィルムシミュレーションと双璧をなしているのが「フィルム由来撮影フィルター」（アドバンストフィルター）だ。その名の通り、フィルムの特性や取り扱いなどから起こるあれやこれを再現するもので、下の作例は試しに「トイカメラ」で撮影したもの。ほかにも「ライトリーク」や「期限切れフィルム」など、魅力的なフィルターがいくつも用意されている。

富士フイルム X half／絞り優先AE（1/400秒、F4.0、＋1EV）／ISO 200

まとめ

かつてのハーフサイズカメラにインスピレーションを得て、1型センサーを縦位置で配置したのが本モデルである。加えて「2 in 1」や「フィルム由来撮影フィルター」などの機能もあり、どちらかというと遊び心を前面に出した製品にも見えるが、現代的なデジタルカメラとしての描写性能も手を抜いていない。

縦位置での撮影は、往年のハーフサイズカメラを懐かしむようでいて、実はスマートフォンでの撮影に慣れ親しんだ世代に馴染みのあるものでもある。過去と現代における撮影の喜びの両方を、見事に融合させたカメラだ。

