はじめしゃちょー、年末ジャンボ宝くじ5700万円買う まさかの結果にネット衝撃「当たってるの凄すぎる」
人気YouTuberのはじめしゃちょーが12月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。5700万円分買った年末ジャンボ宝くじ5700万円分の結果を発表した。
【動画】5700万円で勝負！年末ジャンボ宝くじ結果報告したはじめしゃちょー
「年末ジャンボ宝くじ5700万円分買ったら10億円くらい当たるんじゃね？」という動画タイトルで、冒頭から「お金大好き！」とテンション高めなはじめしゃちょー。
今回の企画はさまざまな人へ呼びかけた共同購入の形で、結果を報告すると、まさかの1等と同じ番号が存在することが判明し、1等の組違い賞で10万円を獲得し「1個出たんだ！ じゃ、すれすれだったってことか！」と大興奮していた。
そして、すべての結果は当せん金額1866万5000円で、これにネット上では「組違い当たってるの凄すぎる」「桁が異次元で草。はじめんの動画こんな早く見たの初めてだわ(笑)」「今年で一番ぶっ飛んだ企画ですね」などの声が出ている。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。2025年8月に結婚を発表した。
