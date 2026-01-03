豊臣秀吉が語った「天下取り」に必要な「三つの要素」…直江兼続、小早川隆景、鍋島直茂が”あと一つ”欠けていたものとは

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、改めて注目を集めている豊臣秀吉。天下統一をなしとげた秀吉は、「天下取り」には3つの要素が必要だと語ったという。その「3つの要素」とは？ そして、その要素を持っていた人物とは？ 東京大学史料編纂所教授で、著書に『日本史の血脈』がある本郷和人氏が解説する。

天下取りに欠かせない「三つの要素」

健全な野心を持ち、己の立場を切り拓く。そうした意味での下剋上を果たした人物は、戦国時代といえども数は多くありません。私が知る限り、最も成功した下剋上を果たした人物は、肥前佐賀藩を治めた鍋島直茂でしょう。

佐賀藩士の山本常朝が武士道について語った『葉隠聞書』には、秀吉が天下取りに必要な三つの要素を語ったと伝えられるくだりがあります。

同書によれば、秀吉が天下取りに必要な要素として挙げたのが、勇気、知恵、そして「大気」でした。勇気と知恵は理解しやすい概念ですが、大気とは何か。私はこれを「健全な野心」と解釈しています。

たとえば、会社員として上場企業に勤めたならば、多くの人は役職に就きたいと考えます。ひとたび係長になれば課長に、課長になれば部長にと、さらに上の立場を目指すものです。

こうした上昇志向は、ときに人を成長させるために必要なもの。逆に「大気などは必要のないものだ」と言ってしまえば、小者で終わる。器の大きな人物になるには、大気は欠かせない要素でした。

三要素のうち二つを持っていた人物とは

なお、秀吉は、「この時代に三要素のうち二つを持っていた人物が三人いる」と評しています。そこで名前が挙がるのが、上杉家の家臣である直江兼続、毛利元就の三男であった小早川隆景、そして龍造寺家の家臣である鍋島直茂でした。

兼続には大気と勇気があるが知恵が足りない。隆景には大気と知恵があるが勇気が欠ける。直茂には勇気と知恵はあるが大気がない。三人とも二つまでは備えていたが、あと一つが欠けていたために天下は望めなかった。

しかし、大名の多くが一つすら持ち合わせていないなかで、この三人は群を抜いて優れた存在だと、秀吉は評したのです（当然、自分はすべてを持ち合わせていたから天下を取れたのだと言いたかったのでしょうが）。

では、この三人のその後はどうなったのかを見てみましょう。

まず、直江兼続は終生、上杉家の家老としてナンバー二の立場を守り抜きました。小早川隆景は毛利家の重臣でありながら、秀吉から独立大名としても扱われ、ついには五大老の一人に列せられます。

そして、鍋島直茂は、龍造寺家を事実上差し置いて実権を握り、佐賀藩の藩祖となりました。

この三者三様の道筋は非常に興味深い。とりわけ鍋島の場合、主家を乗り越え、自立した大名として認められるに至ったことは、尋常ではない大転換でした。これこそ本当の意味での下剋上と呼ぶべきで、歴史を見渡しても、同じような例はほとんど存在しません。

鍋島家の事績は現代の私たちが考えている以上に重く、異例の出来事だったのです。

鍋島家が「大盤振る舞い」をした理由

さらに、より一歩深く鍋島家のことを調べてみると、実に奇妙な藩だということに気づきます。

江戸時代の藩には「支藩」というものがありました。それほど大きくない規模の大名家は小さな藩をつくる余裕はありませんが、大藩になると複数の分家を抱えるのが通例でした。

そうして、藩に付随する小さな支藩をつくり、万が一、本家に跡継ぎがいなくなったときには、その藩から後継を迎えることがあったのです。徳川御三家がその典型です。

たとえば、加賀の前田家は百万石の大藩です。そのため、富山十万石、大聖寺七万石と二つの分家を設けています。本家が百万石、分家を合わせると実際には百二十万石という巨大な体制をとっていました。

また、広島の浅野家の場合は、本家の四十二万石うちに、安芸三次藩、六万石を置いていました。こうやって藩を分けるという例は、大きな大名家の場合は、いくつも挙げられます。

ところが、鍋島藩の場合は、事情が全く異なります。

まず、鍋島全体で三十五万七千石ほどの規模なのに、分家がやたら多いのです。代表的なのが小城藩七万三千石で、さらに蓮池藩五万二千石、鹿島藩五万二千石といった支藩が並びます。これだけでも合計すればすでに本藩の石高の半分近くを占めてしまう。

さらに一門筋や旧龍造寺一族にも、それぞれ二万石、一万石と細かく割り当てているのです。

なぜ、こうした現象が起こっていたのか。その理由は、鍋島家の“大盤振る舞い”にありました。

鍋島家から見る下剋上の難しさ

もともと鍋島は主である龍造寺家の衰退に伴って実権を握り、佐賀の支配者となった家系です。そのため、残った龍造寺一門に対して「申し訳ないが、どうか納得してほしい」と配慮したのでしょう。

「あなたには二万石あげましょう」「あなたには一万石あげましょう」と、のちに支藩として独立する小城・蓮池・鹿島の各藩らに自分の領地を分け与えていった結果、名目上は「佐賀本藩三十五万石」なのに、実際に鍋島宗家の手元に残ったのは五万石前後に過ぎなかった。

その結果、小城藩などの支藩が宗家と比べて大きな領地を持つという異例の構図を生み出しました。

これが、主君である龍造寺家を押さえて、大名にのし上がった代償だったのでしょう。本来なら宗家が享受するはずの石高を、分家や一門に振り分けることで周囲の了承を取りつけなければ、鍋島家はとても家を維持できなかったのです。

さらに加えて、鍋島家は徳川将軍家とも縁を結び、養女を迎えるなどして正統性を補強しました。つまり、徳川といった天下人が「それを認める」という後ろ盾も必要だったのです。

純粋に武力で乗っ取るだけでは足りず、周囲を納得させ、幕府に認めさせるために、膨大な犠牲と調整を伴う。鍋島家の特異な姿は、まさにその証しでした。

それだけに、「自立する」「主人に取って代わる」という下剋上は非常に困難だった。鍋島直茂のような下剋上はまさに異例中の異例であり、だからこそ、この重要性をきちんと理解するべきなのです。

日本では、大名も武士も家を単位として継承していきます。実子でなくても養子を迎えれば家は続く。家という枠組みが続く限り、血筋にこだわらなくても正統性が保たれるというモデルが、武家社会全体に浸透していたのです。

だからこそ、戦国時代から安土桃山時代に至る動乱の時代であっても、日本では「下剋上」よりも「家臣も総出で世襲の家をつなぐこと」が優先されていた。そして、そのうえに社会全体の安定が築かれていたのでしょう。

さらに言えば、天下人が現れたこの時代であっても、日本という国は「下剋上」を本当の意味で成し遂げるエネルギーに乏しい社会であり、世襲の力が圧倒的に大きかったことが理解できます。

