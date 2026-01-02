日に日に気温が下がり、裏起毛アイテムが活躍する時季。そんななか、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、1690円というプチプラ価格でなのにしっかり暖かい裏起毛アイテムを「coca」で発見！ makiさんが見つけたおすすめアイテムとその着まわしコーデについてご紹介します。

軽いのにしっかり暖かい「裏起毛プリントスウェット」

「裏起毛プリントスウェット」は、ロゴがプリントされた裏起毛スウェット。もこもこしすぎない生地なのでアウターも羽織りやすく、春先にも使えそうなスウェットでした。

【写真】裏起毛には見えない！おしゃれなリブスカート

カラーバリエーションはチャコールグレー、ネイビー、ワイン、ライトグレーの4色展開で、価格は1690円でした。

前後差があるデザインでうしろがやや長くなっているので、着たときにお尻をカバーしてくれるアラフォーにうれしいシルエットです。

171cmの筆者はネイビーのLサイズを着用しています。

まずは、イエローのリブ素材のロングスカートと合わせて華やかなカジュアルコーデに。Iラインのスカートと合わせると、インしなくてもすっきりと着ることができました。

次はグレーのスラックスと合わせてきれいめカジュアルなコーデにしてみました。ロゴスウェットがカジュアルな雰囲気なので、ボトムスはややきれいめなものを合わせると部屋着感を回避できるのでおすすめです。

春先まで使える「裏起毛ランダムリブロングスカート」

次は「裏起毛ランダムリブロングスカート」というリブ素材のロングスカート。

セルフカットも可能なシリーズで夏にも購入したのですが、こちらはなんと裏起毛素材になっていました。履いたときにひんやりしないのがとてもうれしいです。

カラーバリエーションはライトベージュ、チャコールグレー、ブラック、イエローの4色展開で、価格は1990円でした。

171cmの筆者はイエローのLサイズを着用しています。

まずはボーダーのニットと合わせて明るいカジュアルコーデにしてみました。リブが細かく、縦のラインが強調されてすっきりと見えるのでどんなトップスとも合わせやすいです。

次はホワイトのカーディガンと合わせてきれいめコーデにしてみました。イエローは着るだけで華やかになるので新年コーデにもぴったり。まだ肌寒い春先にも大活躍しそうなスカートです。

「裏起毛ジョーゼットリブパンツ」は動きやすさも抜群

最後は「裏起毛ジョーゼットリブパンツ」というリブ素材のパンツ。

こちらも厚手ではないのですが、裏起毛なので、熱を逃しにくく保温してくれるという暖かい生地になっていました。シルエットも太すぎず細すぎないパンツなので合わせやすいのもうれしいです。

カラーバリエーションはアイボリー、グレー、ブラック、ブルーの4色展開で、価格は1690円でした。

171cmの筆者はアイボリーのLサイズを着用しています。

まずはオーバーサイズのブラックのスウェットと合わせてカジュアルコーデにしてみました。伸縮性がありとても動きやすいのでワンマイルコーデにもぴったりです。

最後はニットワンピとレイヤードしてみました。重ねることでとても暖かくなり、体型カバーも叶うのでアラフォーにおすすめのコーデです。小物はブラウンでコーデのポイントにしました。

プチプラだけど、cocaの暖かい裏起毛シリーズ。春先にも使えるデザインなので今から長く使えますよ！ ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください