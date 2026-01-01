初めてのBMWとしてはもちろん

3シリーズを愛用していたユーザーからの乗り換えモデル

2シリーズ・グランクーペは、プレミアムコンパクト・セグメントにおけるBMW初の4ドアスペシャリティとして2019年に誕生した。以来、扱いやすいサイズ設定をはじめ、4ドアならではの利便性や優雅なデザインが人気を呼び、初めてのBMWとしてはもちろん、3シリーズを愛用していたユーザーからの乗り換えモデルとしても積極的に選ばれている。

少しおさらいしておくと、以前の2シリーズにはセミトールワゴンのアクティブツアラーや3列シートのグランツアラーなどを含め最大で5種類のボディタイプが混在していた。だが2025年9月現在は2ドアのクーペと4ドアのグランクーペの2タイプとなる。

この2台は同じ2シリーズでも内容はまったく別で、2ドアクーペはFRレイアウト、グランクーペは1シリーズとの共通性の高い、エンジン横置きFFベースとなる。エンジン縦置きFRと横置きFFベースと聞くと、かつての日本では“FRでないとBMWではない！”と断言するほどのマニアも見かけた。だが時代は確実に変化している。駆動方式が違ってもBMWらしさは損なわれていない、というクルマ作りが正当に評価されているのは確かだ。実際、販売の主流はグランクーペだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）