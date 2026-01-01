３月に、侍ジャパンが２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催される。最も注目を集めるのはやはり、ドジャース・大谷翔平投手（３１）だ。二刀流での出場可否など起用法には不透明な部分が多いが、間違いなくチームの中心となる。一方で世界の強敵は「打倒・日本」「大谷封じ」へこれまでにないスター軍団を形成している。スポーツ報知では大谷の連覇ロードに立ちはだかる「七人のサムライ」を選出した。

迷いはなかった。大谷は２５年１１月２５日にインスタグラムでＷＢＣ出場の意思を発表。翌２６日の合同インタビューでは「ずっと出たいなとは思っていたし、選ばれたいと思っていた」と明かした。２３年の前回大会では投打の二刀流でフル回転して大会ＭＶＰに輝き、チームの３大会ぶりの優勝に貢献した。２５年はワールドシリーズまでフル回転しており、ＷＢＣは開幕前の調整が難しい時期にあたる。起用法はまだ不透明な部分もあるが、侍の２連覇へ立ち上がる。

大会のステータスも上がり、これまでの国際大会では考えられないほどスター選手が続々と出場を決断している。もちろん最も脅威となるのは、順調に勝ち進めば決勝で対戦する米国。通算３６８本塁打で昨季ア・リーグＭＶＰのジャッジ（ヤンキース）が主将を務め、打線には昨季６０発のローリー（マリナーズ）、同５６発のシュワバー（フィリーズ）ら強打者がズラリと並ぶ。

これまでの大会と異なるのは、投手陣の顔ぶれ。打者以上に故障リスクが高いとされる投手は、これまで一線級は出場を見合わせることが多かったが、昨季サイ・ヤング賞のスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）らが名を連ねる。さすがの大谷といえど、これだけの投手を打ち崩すのは容易ではない。米国投手陣も国の威信をかけて、大谷封じに全力を注ぐはずだ。

米国に次いでスター軍団となっているのが準々決勝で対戦する可能性もあるドミニカ共和国。ゲレロ（ブルージェイズ）、ソト（メッツ）、マチャド（パドレス）ら各球団の主砲が並んだだけでなく、チームを率いるのは通算７０３本塁打のプホルス監督だ。１８〜２１年にはエンゼルスで大谷と同僚だったレジェンド。大谷の手の内を知り尽くしている。１３年の第３回大会以来、３大会ぶりの頂点を虎視たんたんと狙っている。

ほかにもベネズエラにはアクーニャ（ブレーブス）、アルテューベ（アストロズ）といった実績十分なメンバーが並び、プエルトリコには今季からドジャースで同僚となる守護神右腕ディアスも加わる見込み。２３年に侍が準決勝で苦しめられたメキシコも、チーム力は高く不気味だ。

大谷は２３年ＷＢＣを終えてから３年連続でＭＶＰ。誰もが認める世界最高の選手となり、各国は徹底的に分析してくるだろう。２３年準決勝のメキシコ戦では「カモーン！」と味方を鼓舞して逆転サヨナラ勝ちを呼び込み、決勝前には「憧れるのはやめましょう」と名スピーチ。胴上げ投手になってグラブと帽子を興奮のあまり投げ捨てるなど、感情も爆発させてチームの精神的支柱となった。強力な大谷包囲網を突破した先に、２連覇が見えてくる。（安藤 宏太）