Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢1R¾×·â¥Ñ¥¦¥ó¥ÉKOÉé¤±¤Ç²¦ºÂÂ×´§¤Ê¤é¤º »î¹ç¸å¤ÏÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷ ÌµÇÔ¤ÎºÇ¶¯²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÎÌÔ¹¶¤ËÄÀ¤à ·ãÆ°¤Î2025Ç¯¡ÄÈá´êÀ®½¢¤Ï»ý¤Á±Û¤·
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬ÌµÇÔ¤Î¸½ºÇ¶¯²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÌµÇ°¤Î1¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥ÉKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÄ©Àï¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤âÈá´êÃ£À®¤Ê¤é¤º¡£2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡¢¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÇòÀ±¤Ïµ±¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤ÊÄ«ÁÒ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Ã´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¤â¤¦³Ð¸ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤·¤«¤âËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Èºç¸¶CEO¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ«ÁÒ¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤°¤é¤¤¶¯¤¤¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ºç¸¶CEO¤¬¡Ö¤Þ¤¡¡¢¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤¹¤ë¤ÈÄ«ÁÒ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥±¥â¥Î¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÅÃ¤ß¤Ê¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ«ÁÒ¤ÎÍÍ»Ò¤Ëºç¸¶CEO¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«µ¯¤¤ëÍ½´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤ÈÊ¿ËÜ¤¬¤ä¤ë¤È¤¤ÈÌ¤Íè¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤âÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡£°µÅÝÅª¤Ë¸þ¤³¤¦¤Î²¼ÇÏÉ¾¤¬¹â¤¤¡£Ì¤Íè¤¬¤É¤¦¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤«¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇÔ²¦¼Ô¤ÎÊÉ¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
²áµî2ÅÙ¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÊºØÆ£ÍµÀï¡¢¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥ÕÀï¡Ë¤ÇÎÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¿Ä«ÁÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤âÆÏ¤«¤º¡£2024Ç¯²Æ¤ÎÊ¿ËÜÏ¡Àï¤Ç¤ÎKOÉé¤±¤Ç¤Î´°ÇÔ¤«¤é°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡É¤é¤·¤¯µÕ½±¤ò³«»Ï¡£5·î¤ËÁ°²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¡¢7·î¤Ë¤Ï½ÉÅ¨¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ò²¼¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤ÇRIZIN¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï13¾¡5ÇÔ¤Ë¡£³ÊÆ®µ»³¦¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤Îµî½¢¡¢2026Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£Ä«ÁÒÌ¤Íè RIZINÁ´ÀïÀÓ°ìÍ÷¡Ê18Àï 13¾¡ 5ÇÔ¡Ë
1.RIZIN.12¡Ê2018.8.12¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§Æü²È¯
·ë²Ì¡§1R 3Ê¬45ÉÃ TKO¾¡¤Á
2.RIZIN.13¡Ê2018.9.30¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
3.RIZIN Ê¿À®ºÇ¸å¤Î¤ä¤ì¤ó¤Î¤«¡ª¡Ê2018.12.31¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥ê¥ª¥óÉð
·ë²Ì¡§2R 2Ê¬39ÉÃ TKO¾¡¤Á
4.RIZIN.15¡Ê2019.4.21¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
5.RIZIN.17¡Ê2019.7.28¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§ÌðÃÏÍ´²ð
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
6.RIZIN.20¡Ê2019.12.31¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥«¥Ñ
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
7.RIZIN.21¡Ê2020.2.22¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥µ¥é¥¹
·ë²Ì¡§2R 2Ê¬34ÉÃ KO¾¡¤Á
8.RIZIN.25¡Ê2020.11.21¡Ë¢¨RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï
ÂÐÀïÁê¼ê¡§ºØÆ£Íµ
·ë²Ì¡§3R È½ÄêÉé¤±¡Ê0-3¡Ë
9.RIZIN.26¡Ê2020.12.31¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§Ìï±×¥É¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼Áï»Ö
·ë²Ì¡§1R 4Ê¬20ÉÃ KO¾¡¤Á
10.RIZIN.28¡Ê2021.6.13¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±
·ë²Ì¡§2R 1Ê¬51ÉÃ »°³Ñ¹Ê¤áÉé¤±¡Ê°ìËÜ¡Ë
11.RIZIN LANDMARK vol.1¡Ê2021.10.2¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§Çë¸¶µþÊ¿
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
12.RIZIN.33¡Ê2021.12.31¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§ºØÆ£Íµ
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
13.RIZIN LANDMARK 5¡Ê2023.4.29¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§µíµ×°¼ÂÀÏº
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê3-0¡Ë
14.Ä¶RIZIN.2¡Ê2023.7.30¡Ë¢¨RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ
·ë²Ì¡§1R 2Ê¬41ÉÃ ¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯Éé¤±¡Ê°ìËÜ¡Ë
15.Ä¶RIZIN.3¡Ê2024.7.28¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§Ê¿ËÜÏ¡
·ë²Ì¡§1R 2Ê¬18ÉÃ TKOÉé¤±
16.RIZINÃËº×¤ê¡Ê2025.5.4¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§ÎëÌÚÀéÍµ
·ë²Ì¡§3R 1Ê¬56ÉÃ TKO¾¡¤Á
17.Ä¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ê2025.7.27¡Ë
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±
·ë²Ì¡§3R È½Äê¾¡¤Á¡Ê2-1¡Ë
18.RIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025.12.31)
ÂÐÀïÁê¼ê¡§¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¡¢¨RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï
·ë²Ì¡§£±RKOÉé¤±