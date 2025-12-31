¡Ö¤Ê¤¼Èà¤ò»È¤¦¤Î¤«¡©¡×¡½¡½Å´ÏÓ¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÎÊÑÄ´¤ÈÊ®½Ð¤·¤¿ºÓÇÛÈãÈ½¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎÏÅê¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¡È°Ì´¤Î·ÑÅê¡É¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿vol.15¡Û
¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯10·î28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢º£µ¨ºÇÂç¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºòÈÕ¤Ï9ÅÙ½ÐÎÝ¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°ìÌëÌÀ¤±ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏÅê¤Î¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂè4Àï¡¢ÂçÃ«¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÃæ¡¢6²ó0/3¤òÅê¤²¤Æ4¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤Ï1-4¡£·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀµÕÅ¾¤Î´õË¾¤Ï½½Ê¬¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´õË¾¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡ÖÈá·à¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ´ÊÉ¤ò¸Ø¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤ÎÌÌ±Æ¤â¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÄËº¨¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÅÀº¹¤Ï°ìµ¤¤Ë5ÅÀ¤Ø¤È³ÈÂç¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÓÇÛ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤äµ¼Ô¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£MLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤¦ÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ò½Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤À¡© Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¼óÇ¾¿Ø¤Î¼å¤ß¤Ç¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡Êò¤ì¤ÈÊ°¤ê¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÂè3Àï¡¢±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´Ö39Ê¬¤ËµÚ¤ÖÎò»ËÅª¤Ê»àÆ®¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤ì¤º3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢Åê¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ò½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¶É¡ØNBC Los Angeles¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æ»á¤ÏX¤Ç¡ÖÍê¤à¤«¤é¡¢¤â¤¦Èà¤ò»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤äÅÜ¤ê¤òÄ¶¤¨¤¿Ã²¤¤òÅê¹Æ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Îµ¯ÍÑË¡¡×¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤ò¿®Íê¤·Â³¤±¤ë¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤Î¡È¸÷¤È±Æ¡É¤¬¡¢ºÇ¤â»Ä¹ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]