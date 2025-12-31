¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛYA¡ÝMAN°úÂà¤Î´íµ¡¡ÄÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ç·ç¾ì¤ò¼Õºá¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Ëº¸´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÁ´¼££´¡Á£¶¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âç²ñ£µÆüÁ°¤ËºØÆ£Íµ¡Ê£³£¸¡ËÀï¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡£¼«¿È¤¬Àï¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Âè£¹»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤Ï¡¢º¸¤ÎÉ¡¤Ë°åÎÅÍÑ¥Ñ¥¤¥×¤òÁõÃå¤·¤¿ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¡£É½¾ð¤âºã¤¨¤Ê¤¯¡¢»î¹çÃæ»ß¤Î¸¶°ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢´Ñ½°¤ÈºØÆ£¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ããÝÄì¹üÀÞ¤Î¼Ð»ë¤ÈÊ£»ë¤¬·ë¹½¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¸ÌÜ¤Î¾õÂÖ¤ò¹ðÇò¡£¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¤È£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºØÆ£¤â¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ï¡¢´íµ¡¤òÃ¦¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£