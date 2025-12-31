¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º vs ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º 106 - 128 ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º
¡¡NBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥ºÂÐ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊLos Angeles¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·30-36¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥êー¥É¤·65-70¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó88-96¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó106-128¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-31 15:45:06 ¹¹¿·