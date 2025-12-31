£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î¤Ï¤º¤¬È¾À¤µª¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¡×¤¤ç¤¦ÇÑ»ß¡Ä£°¡¦£¸Ãû±ßÊ¬¤ÎÂåÂØºâ¸»¥á¥ÉÎ©¤¿¤º
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬£³£±Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï²¸·Ã¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÂØºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ï£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£²£¸¡¦£·±ß¤ÎËÜÂ§ÀÇÎ¨¤Ë¡¢£²£µ¡¦£±±ß¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÆ»Ï©ºâ¸»¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢£±£¹£·£´Ç¯¤Ë£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±äÄ¹¤äÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë»ÈÅÓ¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤°ìÈÌºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ£¶ÅÞ¤Ïº£Ç¯£±£±·î¾å½Ü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀµ¼°¤Ë¹ç°Õ¡£´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬£±£±·î²¼½Ü¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤·¤¿¡£·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÍèÇ¯£´·î£±Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤Ë»Ùµë¤¹¤ëÊä½õ¶â¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡££±£²·î£±£±Æü¤Ë¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÈÆ±³Û¤Î£²£µ¡¦£±±ß¤Þ¤Ç³È½¼¤·¤¿¡£
¡¡»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£²Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¡Ê£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ï£·½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢Á°½µ¤è¤ê£±¡¦£·±ß°Â¤¤£±£µ£¸¡¦£°±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬¤Þ¤ÇÊä½õ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÏÅöÌÌ¡¢¸½¾õ¤Î¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀÇ¼ý¤ÏÇ¯£±¡¦£µÃû±ß¸º¤ë¡£¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤Î¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È£²¡¦£²Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï£²£¶Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤·¤¿´ë¶È¤Ø¤Î¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤Î½Ì¾®¤ä¡¢¶âÍ»½êÆÀ¤ÎÂ¿¤¤Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤Ê¤É¤ÇÌó£±¡¦£²Ãû±ß¤òÇ±½Ð¡£ºÐ½Ð²þ³×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·×Ìó£±¡¦£´Ãû±ß¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î£°¡¦£¸Ãû±ß¤Ï¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å£±Ç¯ÄøÅÙ¤«¤±¤Æ¡¢ÉÔÂ¤¹¤ëºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£Í¿ÅÞ¤¬£±£¹Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿ÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¤Ï¡ÖÆ»Ï©ÊÝÁ´¤Î½ÅÍ×À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÎ±°Õ¤¹¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»Ï©À°È÷¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÁê±þ¤ÎÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£