¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×
°ðÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â´Ö¶á¤Ç¤ß¤ë¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÈÈ¾Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÎÐ¤ÎÌÚ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£