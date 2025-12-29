「ゴラッソ過ぎる」「エグい」ほぼピッチ中央から。尚志DFの衝撃ロングシュート弾に反響！「あそこから決めてくるのすごいわ」【選手権】
驚異の飛距離と正確さだ。
12月29日に行なわれている全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、尚志（福島）は高松商（香川）と対戦している。
尚志は開始３分に先制。センターサークルでキープしたDF松澤琉真が、少しだけボールを前に出して、右足を思い切り振り抜く。放たれたボールはゴールへ一直線。敵GKの懸命なセーブを破り、ネットを揺らした。
圧巻の超ロングシュート。ネット上では「スゲェ。ゴラッソ過ぎる」「どんなロングやねんww」「あそこから決めてくるのすごいわ」「スゲ〜」「あのロングシュートはエグい」といった声があがった。
尚志は９分、10分にFW根木翔大の連続ゴールで３点をリードするなど、自慢の攻撃力をいかんなく発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから狙う!? そして決めるか！ 尚志DF松澤琉真のスーパーショット
12月29日に行なわれている全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、尚志（福島）は高松商（香川）と対戦している。
尚志は開始３分に先制。センターサークルでキープしたDF松澤琉真が、少しだけボールを前に出して、右足を思い切り振り抜く。放たれたボールはゴールへ一直線。敵GKの懸命なセーブを破り、ネットを揺らした。
圧巻の超ロングシュート。ネット上では「スゲェ。ゴラッソ過ぎる」「どんなロングやねんww」「あそこから決めてくるのすごいわ」「スゲ〜」「あのロングシュートはエグい」といった声があがった。
尚志は９分、10分にFW根木翔大の連続ゴールで３点をリードするなど、自慢の攻撃力をいかんなく発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから狙う!? そして決めるか！ 尚志DF松澤琉真のスーパーショット