１回戦で先制点をマークした尚志の松澤。写真：福冨倖希

写真拡大

　驚異の飛距離と正確さだ。

　12月29日に行なわれている全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、尚志（福島）は高松商（香川）と対戦している。

　尚志は開始３分に先制。センターサークルでキープしたDF松澤琉真が、少しだけボールを前に出して、右足を思い切り振り抜く。放たれたボールはゴールへ一直線。敵GKの懸命なセーブを破り、ネットを揺らした。
 
　圧巻の超ロングシュート。ネット上では「スゲェ。ゴラッソ過ぎる」「どんなロングやねんww」「あそこから決めてくるのすごいわ」「スゲ〜」「あのロングシュートはエグい」といった声があがった。

　尚志は９分、10分にFW根木翔大の連続ゴールで３点をリードするなど、自慢の攻撃力をいかんなく発揮した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】そこから狙う!? そして決めるか！ 尚志DF松澤琉真のスーパーショット

 