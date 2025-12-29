ミセス『日本レコード大賞』で歌唱する「ダーリン」『NHK紅白歌合戦』で歌唱する「GOOD DAY」の過去のパフォーマンス映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが「ダーリン」「GOOD DAY」のパフォーマンス映像をYouTubeにて公開した。なお、ミセスは『第67回輝く！日本レコード大賞』で「ダーリン」、『第76回NHK紅白歌合戦』で「GOOD DAY」をそれぞれ歌唱することが決定している。

■対照的なパフォーマンスが楽しめる、2曲のライブ映像

12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において、7月にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』がミリオンセールスを突破したMrs. GREEN APPLE。

このたび公開されたのは、NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』（2024年12月25日放送）における「ダーリン」のパフォーマンスと、TBS系『テレビxミセス』（2025年11月3日放送）での「GOOD DAY」のパフォーマンス。

NHK『Mrs. GREEN APPLE 18祭』での「ダーリン」は、1,000人の18歳世代の「本音」とそれに答えるミセスの想いがぶつかり重なりあって、大きなエネルギーが生まれたライブ。そして『テレビxミセス』での「GOOD DAY」は、20人のダンサーたちと共演した多幸感溢れるパフォーマンス。対照的なパフォーマンスを同時に楽しむことができる。

ミセスは、12月30日放送の『第67回輝く！日本レコード大賞』、そして大トリを務めることが発表されトレンド1位の話題にもなった、大晦日12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』で、デビュー10周年イヤーとフェーズ2を締めくくる。

※メイン写真は「GOOD DAY」【LIVE on TBS “テレビ×ミセス”】サムネイル

■リリース情報

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

