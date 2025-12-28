＜おしゃべりの法則＞聞き役が9割話を聞いているランチは疲れる？ちょうどいい会話のバランスとは
ランチタイムのカフェで、隣のテーブルの会話がふと耳に入る。ひとりがマシンガンのように話し続け、もうひとりは「うんうん」と相づちを打つだけ。よく見る光景ですが、聞き役ばかりになってしまう人は結構いるようです。「話す人」と「聞く人」のバランスについて、ママたちが語りました。
『女性ふたりでランチしていて、ひとりはずっと喋っていて、もうひとりは9割聞き役。こういう組み合わせって喋る方だけスッキリして、聞き役は疲れそう』
聞き役になったことのあるママたち
会話のバランスが崩れると、聞き役は思った以上にエネルギーを消費します。あるママはこう話します。
『空気が読めない系のお喋りな人とのランチは疲れるよ。こちらの話題を挟む隙もないほど、ずっと喋っているから』
『疲れて途中から頭ボーっとしてくる』
相手の話を聞きながら笑顔を作る、相づちを打つ、リアクションを考える……それだけでもかなりの集中力が必要です。聞き役を務めるのがつらくツラくなるのは、自分の気持ちや時間を犠牲にしてまで相手に合わせてしまうからなのでしょう。ムリに笑っている自分に気づいた瞬間、どっと疲れが押し寄せるのかもしれません。しかし聞き役が苦にならないという人も。
『私は喋るのが苦手だから、聞いている方が楽。人の話を聞くのが好きだし、学びになることもある』
『うなずくだけでいいから気が楽』
『お喋りな人ってすごいよね。次から次へと話題が思いつくのは尊敬する』
いろいろなタイプの人がいて、どちらが悪いというわけではありません。大切なのは、「話したい」「聞きたい」のバランスが取れているか。お互いが心地よければ、その関係の最適解なのでしょう。
私は喋る方とのママも
一方で、「喋る側のしんどさ」も存在します。ある女性は、自分が話しすぎていると指摘されるのに苦しさを感じていました。
『私は、喋る方です。でも本当は聞き役をやりたい。相手に合わせて話題を出して、場を盛り上げて……脳内フル回転で終わる頃にはヘトヘト。黙っていると「機嫌悪いの？」と言われるから、喋るしかなくなる』
会話上手に見える人ほど、実は場を保つために気を張っていることもあります。「安いパンでもサラダでもいい。静かにひとりで食べたいの」と呟くこのママの言葉には、“会話疲れ”の本音がにじみ出ています。人付き合いは楽しい反面、どちらかが「合わせている」状態が続くと、見えないストレスが積み重なっていくのでしょう。
理想の話す割合は？
では理想の会話バランスとはどのくらいでしょうか？
『聞き役9割はキツい。7：3がいい。7割話してくれて3割話させてくれるのが楽で理想的』
『私、10：0あるよ。それも聞いたことある自慢話か義母の悪口。もう修行』
『喋りたい人って他人の話は聞かないのよね。話しても「ふーん」って軽い感じで流されるから逆に面倒。あなたが話す役でいいから！ となる』
話す人・聞く人のバランスは関係性によっても変わりますが、「自分の話が少しでもできる」ことが、聞き役にとっての息抜きになるのでしょう。ほんの数分でも自分の近況を共有できる時間があると、心の負担はぐっと軽くなるのかもしれません。
本人たちがよければ、それでいい
投稿者さんは最後に「ひとりが喋りまくって、もうひとりが笑って聞いていたけれど……本当に楽しんでいるのかな？」と締めくくります。それに対して寄せられた意見のなかには、冷静な声もありました。
『疲れるかどうかは本人たちの問題。大人なのだから、イヤならランチを断るよ』
『そのふたりの関係はそれで成り立っている。喋り役と聞き役。どちらも納得しているなら問題なし』
たしかに第三者が見て「疲れそう」と思っても、本人たちが心地いいならそれがその関係のかたちです。会話のペースや沈黙の間も、関係性のなかで自然に作られているのです。
“話す”も“聞く”も、心地よく
ランチやお茶の時間は、単なる会話の場ではなく、心のリフレッシュ時間でもあります。だからこそ、「自分がムリなくいられる関係」を選ぶことが大切なのでしょう。喋ることで元気を得る人もいれば、静かに耳を傾けることで安心を感じる人もいます。どちらが正しいわけではなく、「お互いが満足して帰れるランチ」がいちばんの理想です。もしどちらかが疲れているなら、それは少しバランスが崩れているサインかもしれません。会話のペースも、人との距離感も、“ちょうどいい”を見つけていけるといいのでしょう。
