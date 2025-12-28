¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¥Ê¥«¥¿¥Ë¤¬½àÈ÷´°Î»¡×°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½·âÇË¤Î¡È²¦¼Ô¡É2026Ç¯¤ØÊÆÀìÌç¶É¤â´üÂÔ¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÂÐÀï¼Â¸½¤Ê¤é¡ÖÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3－0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥çー¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶ー¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ÎÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÌµÇÔµÏ¿¤ò°Ý»ý¤·¤¿°æ¾å¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤â¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¼Â¸½¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
°æ¾å¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢1·î¤Î¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢5·î¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢9·î¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬4ÀïÌÜ¡£¥Ô¥«¥½Àï¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬ー¥É¤ò¸Ç¤á¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢È½Äê¤Ï120－108¡¢119－109¡¢117－111¤È´°¾¡¡£Áí¹çÎÏ¤Ç¥Ô¥«¥½¤ò¾å²ó¤ê¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ç°æ¾å¤ÎÀïÀÓ¤Ï32ÀïÁ´¾¡¡Ê27KO¡Ë¤Ë¡£À¤³¦Àï¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î27Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢¥ë¥¤¥¹¤ä¥á¥¤¥¦¥§¥¶ー¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¡£ÃæÃ«¤âÆ±Æü¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé10°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê3－0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î°ìÀï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï27ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨ÂÐ¥¸¥å¥ó¥È¡¦¥Ê¥«¥¿¥Ë¡¢2026Ç¯¤Î¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¸þ¤±½àÈ÷´°Î»¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¡£ÍèÇ¯5·î¤Ë¤â¼Â¸½¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âº£Ìë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ê·ë²Ì¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë°æ¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢°æ¾å¤Ï¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃæÃ«¤â6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤òºÌ¤ëºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°æ¾å vs. ÃæÃ«¡×¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£