令和トラベルは、旅行予約サービス「NEWT（ニュート）」で、「メガ初売りセール」を12月26日から2026年1月31日まで実施している。

フライング先着ツアーでは、ソウル3日間を24,800円、フランス・パリ6日間を129,800円、ハワイ5日間を109,800円から販売する。2026年1月3日からの先着ツアーでは、ソウル3日間を19,800円、フランス・パリ6日間を109,800円、ハワイを98,800円から設定する。添乗員と行くヨーロッパ周遊ツアーとして、イタリア周遊やスペイン周遊、パリツアーなどを209,800円から燃油サーチャージ別で用意する。

期間中は、ツアーとホテルがいつでも15％引きになるクーポンを配布する。学生向けツアーやグループ向けクーポンも設ける。

2026年最初のキャンペーンとして、国内と海外旅行で利用できるポイントを付与する「たびみくじ」を2026年1月3日から13日まで開催する。総額7億円分のポイントを山分けし、1人1回引けるほか、結果画面の共有でさらに1回追加で引ける。最大で50,000円分のポイントが当たる。