スリコこと3COINSを制するものは大掃除を制す

ついこの間初詣に行ったような気がするのに、もう年末！1年を気持ちよく締めくくるための一大イベント、大掃除は捗っていますか？

特に骨が折れるのがキッチン掃除。焼き付け汚れ、油汚れ、焦げなどなど、なかなか落ちない頑固な汚ればかりで、苦戦する人は多いはずです。

そこで、3COINSマニアとして様々なテレビ番組に出演する筆者おすすめの、キッチン掃除で役立つアイテムをご紹介させてください。

ガリガリ落ちて気持ち良い～！「コゲ落としクリーナー」

コゲ落としクリーナー3個セット / KITINTO 330円税込

一度使ってすっかり魅力に取り憑かれたアイテムです。硬いスポンジを研磨剤でコーティングしており、頑固な焼き付き汚れをガリガリ削り取ります。これがもう、本当に快感を覚えるほど綺麗に取れるんです！

強力な洗剤でもビクともせず諦めていた汚れが……。

先が細く尖っているので、コンロのカーブや狭い隙間、凹んだ部分にもしっかり入って磨きやすい！また、スポンジが硬めなのでぎゅっと握ったり押し付けたりしても形状が変わらないのも使いやすいポイントです。といっても、実際はそんなに力を入れなくてもどんどん剥げていきます。ほんの数分磨いた結果がこちら。

あっという間にピカピカに ［食楽web］

生まれ変わりました。磨いている最中、あまりに落ちるので「もっとガリガリしたい！もっと強力な汚れを持ってきて！」と思わずテンションがあがりました。この快感を、ぜひ味わって欲しいです。

掃除中の寒さに耐えなくて良い！ 「裏起毛ロング手袋」

「裏起毛ロング手袋 / KITINTO」 330円

筆者がこの商品を気に入った理由は2つ。ひとつめは、通常の手袋よりも長いこと。二の腕の真ん中あたりまでカバーされるので、激しく動いたり大量の水を使っても腕が濡れません。また、袖口にゴムが入っていることで、ずり落ちたり、隙間から水が入ってくるのを防いでくれます。

水仕事中の指先の冷えが軽減する

もうひとつは、内側が裏起毛になっていること！ 大掃除は換気しながら作業することが多い上に、水仕事は体が芯から冷えます。かといって動きにくくなるので着込むにも限界がありますよね。手元が裏起毛になっているだけで寒さが全然違います。冷たさで手がキーンとならなくなりました。

使った後はポイッ！で衛生的「使い捨て排水口スポンジ」

「使い捨て排水口スポンジ10本セット / KITINTO」

洗ったとはいえ、排水口のあの汚れがついたスポンジや掃除道具を他の箇所に使うことに抵抗がある方におすすめしたいのがこちら。硬さが違うスポンジが2種類、計10本も入っています。

汚れがスルスルと落ちていく

排水口掃除に特化したサイズと形なので通常のスポンジよりも遥かに擦りやすく、凹凸部分や隙間にもしっかり届きますよ。正直なところ、排水口を掃除した後のスポンジは触るのも嫌なので、このまま捨てられるのは精神的にもありがたい！

キッチンだからこそ本領を発揮する「用途別隙間掃除ブラシ」

「用途別隙間掃除ブラシ9本セット／KITINTO」 330円

サイズ、形、素材が違う9本のブラシがセットになった、痒いところに手が届くグッズ。よく見ると柄は2タイプのスクレーパーになっていて、余すことなく活用できますよ。

スポンジだとフィットしづらい箇所も楽々届く

キッチン掃除グッズとして売られている商品ではないのですが、小さな隙間、凹凸など細かい掃除が必要なキッチンでこそ本領を発揮します。

何より筆者は、職人になったつもりで「ここの汚れには……このブラシかな！」と掃除個所に合わせてブラシを選び、それがピッタリ合った時の気持ち良さを楽しんでいます。気が重い掃除……少しでも楽しみを見つけてモチベーションを上げていきたい！

来年の自分が少しでも楽できるように「カビ防止テープ」

カビ防止テープ:5m / KITINTO 330円

シンクや洗面台の隙間、カビが発生しやすいゴムパッキンに貼る使い方がオーソドックスですが、実はコンロでも役立ちます。

ハサミで好きな長さにカットできる

いつの間にか細かいゴミがたまっているコンロの側面。年末の大掃除でかき出したあとにこのテープを貼っておけば、次の掃除の時にはテープを剥がして新しいものに変えるだけで良いので、とっても楽ちんなんです。透明で存在感がないのもお気に入り。

スリコグッズで掃除のハードルを下げる

3COINSの掃除グッズは、使う人のことや使うシーンをリアルに考えた、工夫や気遣いが込められているものが多いので、本当に使いやすいのです。頑固なキッチンの汚れにも必ずや役に立ってくれることでしょう。

（撮影・文◎佐々木舞）