¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î～Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025～¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤¬¸ø³«

12·î29Æü17»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î～Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025～¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò5»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Spotify¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¡£¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¤¥Ö¤ò¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤«¤é5»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
¢¨»þ´ÖÂÓ¤´¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¤Ë·ÇºÜ¡Ê¥á¥É¥ìー¡¦´ë²è¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ý17»þ30Ê¬～18»þ30Ê¬¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯
CORTIS
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
Ä¶ÆÃµÞ
T.N.T
TREASURE
NEXZ
MAZZEL
ROIROM
¡ý18»þ30Ê¬～19»þ
ÃæÅç·ò¿Í
»°±ºÂçÃÎ
¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
AiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¡Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë
¡ý19»þÂæ
XG
JO1
TOMORROW X TOGETHER
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
NEWS
¡¦Ê¿À®VSÎáÏÂ
ORANGE RANGE
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
CUTIE STREET
¡¦ÃæÅç¤ß¤æ¤SP¥«¥Ðー
¹©Æ£ÀÅ¹á
¡ý20»þÂæ
ILLIT
CUTIE STREET
Creepy Nuts
Travis Japan
Number_i
HANA
¡ý21»þÂæ
Ado
Stray Kids
Da-iCE
BE:FIRST
LiSA
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤·with t.komuro¡Ë
¡¦Ç¯Ëö¥É¥êー¥à¥á¥É¥ìー
BE:FIRST
MAZZEL
HANA
STARGLOW
¡ý22»þÂæ
Ado
Stray Kids
¡¦Spotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è
¼ê±ÛÍ´Ìé
TREASURE
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤·with t.komuro¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î～Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025～¡Ù
12/29¡Ê·î¡Ë17:30～22:54
MC¡§»ÖÂº½ß¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§AiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë¡¢ILLIT¡¢Ado¡¢XG¡¢ORANGE RANGE¡¢CUTIE STREET¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Creepy Nuts¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢CORTIS¡¢JO1¡¢STARGLOW¡¢Stray Kids¡¢Da-iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢T.N.T¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢Travis Japan¡¢TREASURE¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Number_i¡¢NEWS¡¢NEXZ¡¢HANA¡¢BE:FIRST¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MAZZEL¡¢»°±ºÂçÃÎ¡¢LiSA¡¢ROIROM¡¡¢¨50²»½ç
