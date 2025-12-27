·à¾ìÈÇ¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡ÙÍèÇ¯5·î8Æü¸ø³«¡¡±ÇÁü²ò¶Ø¡Ö»ÍÍÕ²È¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¨¡¨¡ ºÇ¶²¤Î¿¿¼Â¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯£µ·î£¸Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁüÂè1ÃÆ¡¢Âè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¼Àã¤Î´é¤¬·ãÊÑ¡ªÆæ¥¥ã¥é¤¬¸å¤í¤Ë¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿åÁå¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇö°Å¤¤¶õ´Ö¤Ç°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¿¼Àã¤È¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¾¡À®¡¢Í¼²Î¡¢Ê¸Ìï¤é»ÍÍÕ²È¼¡´üÅö¼ç¸õÊä¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ·»¡¦Ã£Ìé¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢»ÍÍÕ²È¸½Åö¼ç¡¦»ÍÍÕ¿¿Ìë¡£
¡¡¡Ö»ÍÍÕ²È¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¨¡¨¡ ºÇ¶²¤Î¿¿¼Â¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»ÍÍÕËÜ²È¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Èà¤é¤¬¸þ¤¹ç¤¦±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤òÀÅ¤«¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡Ù¤Ï¡¢ËâË¡¤¬µ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÈËâË¡²Ê¹â¹»¡É¤ËÄÌ¤¦1ÁÈ¤Î·»Ëå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇÈÍð¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯7·î¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¡¦º´Åç¶Ð¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÀÐÅÄ²ÄÆà¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2500ËüÉôÆÍÇË¡Ê¸¶ºî¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1400ËüÉô¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2014Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡Ù¤â2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ »ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
ËâË¡¤¬¸½¼Â¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ÆÌó°ìÀ¤µª¤¬²á¤®¤¿2096Ç¯¡£¤È¤¢¤ë·»Ëå¤¬¹â¹»ÆóÇ¯¤ÎÅß¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËâË¡»Õ¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¤òÊú¤¨¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿·»¡¦Ã£Ìé¡£ËâË¡»Õ¤È¤·¤Æµ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢ÍÆ»Ñ¡¦Æ¬Ç¾¤È¤â¤Ë´°àú¤ÊËå¡¦¿¼Àã¡£ÎôÅùÀ¸¤ÈÍ¥ÅùÀ¸¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤¨¤ÉÆó¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤·»Ëå¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡½¡½¡½¡½¡£
¤½¤Î¼ê»æ¤Ï»ÍÍÕËÜ²È¤Ç³«¤«¤ì¤ë¸µÃ¶¤Î½¸¤Þ¤ê¡Ò·Ä½Õ²ñ¡Ó¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤À¤Ã¤¿¡£Åö¼ç¤Î»ÍÍÕ¿¿Ìë¤ÈÊ¬²È¤ÎÅö¼ç¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤Î½¸¤¤¤Ç¡¢»ÍÍÕ²È¼¡´üÅö¼ç¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¾×·â¤Î¿¿¼Â¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£9Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ô»ÍÍÕ·Ñ¾µÊÔ¡Õ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢·»¡¦Ã£Ìé¤ÈËå¡¦¿¼Àã¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡ª
